Захарова: россиян среди пострадавших в результате беспорядков в США нет

КРАСНОЯРСК, 1 июн - РИА Новости. Граждан РФ нет среди пострадавших в результате беспорядков в Граждан РФ нет среди пострадавших в результате беспорядков в США , заявила в понедельник официальный представитель МИД России Мария Захарова

"На момент воскресенья, по данным нашего посольства России в Вашингтоне , а посольство аккумулирует информацию от всех загранточек на всей территории США, по их данным, слава богу, пострадавших среди наших граждан нет", - сказала Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"

Она отметила, что МИД и посольство России в США выразили протест в связи с "явно, намеренно агрессивными, неприемлемыми действиями в отношении российского журналиста".

В воскресенье, 31 мая, корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев, освещавший протесты в Миннеаполисе, подвергся нападению полиции - ему брызнули в лицо слезоточивым газом после того, как он предъявил журналистское удостоверение и представился как работник прессы. Аналогичным образом полицейские обошлись с находившейся рядом группой американского телеканала VICE

"Но мне кажется, в данном случае не надо отделять российского журналиста от других журналистов, от иностранных журналистов, да и местных журналистов", - сказала Захарова.

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации.