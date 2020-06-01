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2020-06-01T23:24
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Захарова: россиян среди пострадавших в результате беспорядков в США нет
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РИА Новости

Захарова: россиян среди пострадавших в результате беспорядков в США нет

23:24 01.06.2020
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© AP Photo / Alex BrandonСотрудники полиции во время акции протеста в Вашингтоне, США
Сотрудники полиции во время акции протеста в Вашингтоне, США
© AP Photo / Alex Brandon
КРАСНОЯРСК, 1 июн - РИА Новости. Граждан РФ нет среди пострадавших в результате беспорядков в США, заявила в понедельник официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"На момент воскресенья, по данным нашего посольства России в Вашингтоне, а посольство аккумулирует информацию от всех загранточек на всей территории США, по их данным, слава богу, пострадавших среди наших граждан нет", - сказала Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Она отметила, что МИД и посольство России в США выразили протест в связи с "явно, намеренно агрессивными, неприемлемыми действиями в отношении российского журналиста".
В воскресенье, 31 мая, корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев, освещавший протесты в Миннеаполисе, подвергся нападению полиции - ему брызнули в лицо слезоточивым газом после того, как он предъявил журналистское удостоверение и представился как работник прессы. Аналогичным образом полицейские обошлись с находившейся рядом группой американского телеканала VICE.
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"Но мне кажется, в данном случае не надо отделять российского журналиста от других журналистов, от иностранных журналистов, да и местных журналистов", - сказала Захарова.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации.
После начала беспорядков из-за смерти Флойда в США уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. В ряде городов США в связи с протестами введен комендантский час, при этом в ходе подавления беспорядков от резиновых пуль и слезоточивого газа пострадали не только протестующие, но и представители СМИ.
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