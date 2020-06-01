В Приднестровье за сутки выявили четыре случая заражения коронавирусом

Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края

ТИРАСПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости. В непризнанном В непризнанном Приднестровье за сутки выявлены четыре новых случая заражения COVID-19, вылечились семь человек, сообщил в понедельник оперативный штаб непризнанной республики.

Отмечается, что на исследование была направлена 101 проба приднестровцев, которые помещены в территориальные госпитали с подозрением на коронавирус, а также пациентов (повторно), кто готовится к выписке.

"COVID-19 подтвердился у тираспольчанки 62 лет и юной жительницы столицы 12 лет. Список заболевших также пополнили: 11-месячная малышка из села Ташлык и бендерчанин 44 лет", - говорится в сообщении.

Оперштаб уточнил и список из семи вылечившихся от коронавируса. В числе выздоровевших 35-летний бендерчанин и три тираспольчанки 49, 57, 70 лет. Благодаря усилиям врачей коронавирус победила и 82-летняя опекаемая Бендерского психоневрологического интерната. Стены медучреждения также покинули двое мужчин из Слободзейского района.

По данным оперштаба ПМР, коронавирус лабораторно подтвержден у 989 приднестровцев, 38 человек скончались, 573 выздоровели.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.