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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T23:12
https://ria.ru/20200601/1572320558.html
В Приднестровье за сутки выявили четыре случая заражения коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564116754_0:297:2873:1913_1036x0_80_0_0_31d150cd503b2d46cf3a5394b1581d82.jpg
РИА Новости

В Приднестровье за сутки выявили четыре случая заражения коронавирусом

23:12 01.06.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
ТИРАСПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости. В непризнанном Приднестровье за сутки выявлены четыре новых случая заражения COVID-19, вылечились семь человек, сообщил в понедельник оперативный штаб непризнанной республики.
Отмечается, что на исследование была направлена 101 проба приднестровцев, которые помещены в территориальные госпитали с подозрением на коронавирус, а также пациентов (повторно), кто готовится к выписке.
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"COVID-19 подтвердился у тираспольчанки 62 лет и юной жительницы столицы 12 лет. Список заболевших также пополнили: 11-месячная малышка из села Ташлык и бендерчанин 44 лет", - говорится в сообщении.
Оперштаб уточнил и список из семи вылечившихся от коронавируса. В числе выздоровевших 35-летний бендерчанин и три тираспольчанки 49, 57, 70 лет. Благодаря усилиям врачей коронавирус победила и 82-летняя опекаемая Бендерского психоневрологического интерната. Стены медучреждения также покинули двое мужчин из Слободзейского района.
По данным оперштаба ПМР, коронавирус лабораторно подтвержден у 989 приднестровцев, 38 человек скончались, 573 выздоровели.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Приднестровская Молдавская РеспубликаВ мире
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