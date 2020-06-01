В Нью-Йорке ввели комендантский час

Полицейские стоят в оцеплении во время протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка

НЬЮ-ЙОРК, 1 июн - РИА Новости. Власти приняли решение ввести комендантский час в Власти приняли решение ввести комендантский час в Нью-Йорке , в котором проходят акции протеста после убийства Джорджа Флойда, говорится в сообщении пресс-службы губернатора штата Нью-Йорк

"Губернатор Эндрю Куомо и мэр Билл де Блазио объявили сегодня, что общегородской комендантский час в Нью-Йорке вступит в силу сегодня в 23.00 (6.00 мск вторника) и будет отменен завтра в 5.00 (12.00 мск)", - сказано в сообщении.

Как отмечается в сообщении, губернатор и мэр также объявили, что полицейское управление Нью-Йорка удвоит присутствие полиции, чтобы помочь предотвратить насилие и причинение материального ущерба. Дополнительные сотрудники будут направлены в районы, где накануне вечером были зафиксированы акты насилия и был нанесен материальный ущерб, в том числе в нижний Манхэттен и Бруклин.

"Я поддерживаю и выступаю за мирный протест в этом городе. Демонстрации, которые мы видели, в основном были мирными", - приводит словам мэра города пресс-служба губернатора.

"Сегодня вечером, чтобы защитить (нас - ред.) от насилия и материального ущерба, губернатор и я решили ввести комендантский час в городе", - сказал де Блазио.

В свою очередь Куомо заявил, что поддерживает протестующих и их послание, "но, к сожалению, есть люди, которые хотят воспользоваться этим моментом и дискредитировать его в своих целях".

"Насилие и мародерство, которые происходили в Нью-Йорке, были пагубными для города, штата и всего этого национального движения, подрывая и отвлекая от этого праведного дела. Хотя мы призываем людей мирно протестовать и высказывать свое мнение, безопасность широкой общественности имеет первостепенное значение и не может быть поставлена под угрозу", - указал губернатор, которого цитирует пресс-служба.По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации.