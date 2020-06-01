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2020-06-01T23:59
https://ria.ru/20200601/1572320430.html
В Нью-Йорке ввели комендантский час
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РИА Новости

В Нью-Йорке ввели комендантский час

23:03 01.06.2020 (обновлено: 23:59 01.06.2020)
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© РИА Новости / Брайан СмитПолицейские стоят в оцеплении во время протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
Полицейские стоят в оцеплении во время протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
© РИА Новости / Брайан Смит
НЬЮ-ЙОРК, 1 июн - РИА Новости. Власти приняли решение ввести комендантский час в Нью-Йорке, в котором проходят акции протеста после убийства Джорджа Флойда, говорится в сообщении пресс-службы губернатора штата Нью-Йорк.
"Губернатор Эндрю Куомо и мэр Билл де Блазио объявили сегодня, что общегородской комендантский час в Нью-Йорке вступит в силу сегодня в 23.00 (6.00 мск вторника) и будет отменен завтра в 5.00 (12.00 мск)", - сказано в сообщении.
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Как отмечается в сообщении, губернатор и мэр также объявили, что полицейское управление Нью-Йорка удвоит присутствие полиции, чтобы помочь предотвратить насилие и причинение материального ущерба. Дополнительные сотрудники будут направлены в районы, где накануне вечером были зафиксированы акты насилия и был нанесен материальный ущерб, в том числе в нижний Манхэттен и Бруклин.
"Я поддерживаю и выступаю за мирный протест в этом городе. Демонстрации, которые мы видели, в основном были мирными", - приводит словам мэра города пресс-служба губернатора.
"Сегодня вечером, чтобы защитить (нас - ред.) от насилия и материального ущерба, губернатор и я решили ввести комендантский час в городе", - сказал де Блазио.
В свою очередь Куомо заявил, что поддерживает протестующих и их послание, "но, к сожалению, есть люди, которые хотят воспользоваться этим моментом и дискредитировать его в своих целях".
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"Насилие и мародерство, которые происходили в Нью-Йорке, были пагубными для города, штата и всего этого национального движения, подрывая и отвлекая от этого праведного дела. Хотя мы призываем людей мирно протестовать и высказывать свое мнение, безопасность широкой общественности имеет первостепенное значение и не может быть поставлена под угрозу", - указал губернатор, которого цитирует пресс-служба.По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации.
После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. В ряде городов США в связи с протестами был введен комендантский час, при этом в ходе подавления беспорядков от резиновых пуль и слезоточивого газа пострадали не только протестующие, но и представители СМИ.
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