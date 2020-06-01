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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T23:36
https://ria.ru/20200601/1572320347.html
В Турции после двухмесячного перерыва открылись рестораны и кафе
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572320875_0:120:1280:840_1036x0_80_0_0_b181c94f9732d21a6f462ae48b0254e0.jpg
РИА Новости

В Турции после двухмесячного перерыва открылись рестораны и кафе

23:00 01.06.2020 (обновлено: 23:36 01.06.2020)
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© РИА Новости / Федор СмирновВ Турции после двухмесячного перерыва открылись рестораны и кафе
В Турции после двухмесячного перерыва открылись рестораны и кафе
© РИА Новости / Федор Смирнов
АНКАРА, 1 июн – РИА Новости, Федор Смирнов. Кафе, рестораны, фуд-корты в торговых центрах, парки, спортзалы, музеи открылись после двухмесячного перерыва из-за пандемии, однако посетителей в них пока немного, передает корреспондент РИА Новости.
Карантинные ограничения, введенные в Турции в связи с пандемией коронавируса, серьезно ослаблены с понедельника, снят запрет на междугородние поездки.
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Парк Кугулу в центре Анкары практически пуст, зато на соседней торговой улице Туналы людей заметно прибавилось, хотя до обычного вечернего столпотворения на ней пока далеко. Работают уже все магазины, большинство кафе и ресторанов, но посетителей в них немного. Количество столиков то же, что было до пандемии, и особых мер по социальному дистанцированию не видно. В одном из ресторанов турецкой кухни в ожидании клиентов скучают 5-6 официантов в масках, в китайском ресторане по соседству, куда зашел корреспондент РИА Новости, тоже пусто.
"До вас сегодня за целый день было всего два клиента. Видимо, люди пока опасаются посещать рестораны, хотя мы принимаем все меры предосторожности. Как видите, мы все в масках и в обязательном порядке дезинфицируем столики перед каждым клиентом", - говорит официант китайского рестораны Сердар.
© РИА Новости / Федор СмирновВ Турции после двухмесячного перерыва открылись рестораны и кафе
В Турции после двухмесячного перерыва открылись рестораны и кафе
© РИА Новости / Федор Смирнов
В Турции после двухмесячного перерыва открылись рестораны и кафе
Фуд-корт в торговом центре "Панора" практически пуст, да и в самом ТЦ закрыты почти все магазины. "Уже можно открываться, но владельцы магазинов не спешат, они ждут, когда власти разрешат выходить на улицы пожилым, которые в рабочие дни у нас основные покупатели", - рассказывает один из немногочисленных продавцов Эрдем.
Мурат, владелец не попавшего под карантинные ограничения цветочного магазина, тем не менее жалуется на убытки. "С середины марта у меня почти нет покупателей, держусь за счет кредита. Если так пойдет дальше, придется закрываться", - говорит он.
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Так же пессимистически настроен владелец небольшого туристического агентства Февзи. "У нас по понятным причинам весь бизнес встал, и когда он вернется в прежнее русло, и вернется ли вообще, никто не знает. Думаю пока заняться обучением эбру (народное искусство рисования на воде с последующим переносом изображения на бумагу), в молодости я неплохо рисовал", - говорит собеседник агентства.
© РИА Новости / Федор СмирновВ Турции после двухмесячного перерыва открылись рестораны и кафе
В Турции после двухмесячного перерыва открылись рестораны и кафе
© РИА Новости / Федор Смирнов
В Турции после двухмесячного перерыва открылись рестораны и кафе
На фоне спада экономической активности государственные банки Турции в понедельник объявили о начале реализации четырех пакетов льготного кредитования бизнеса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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