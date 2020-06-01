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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T22:54
https://ria.ru/20200601/1572320138.html
Число заражений коронавирусом в мире превысило шесть миллионов
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570005922_0:23:3072:1751_1036x0_80_0_0_e3913f06170d933d6befb19e638468d7.jpg
РИА Новости

Число заражений коронавирусом в мире превысило шесть миллионов

22:54 01.06.2020
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© AP Photo / John MinchilloПациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
© AP Photo / John Minchillo
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 6 миллионов, скончались более 371 тысячи человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно последним данным организации, за сутки зафиксировано 122 917 случаев заражения, умерли 4 тысячи человек. Таким образом, общее число случаев COVID-19 составляет 6 057 853, скончались за все время 371 166 заболевших.
Города мира. Нью-Йорк
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Мир не будет прежним? Ждать ли исчезновения мегаполисов после пандемииКажется, что пандемия перевернула мир с ног на голову – вокруг не осталось ничего привычного, поэтому приходится привыкать к новой реальности. Что будет, когда коронавирусные ограничения снимут?
Наибольшее число заражений выявлено в Северной и Южной Америке - 2 817 232.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВесь мирВОЗВ мире
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