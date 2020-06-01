Число заражений коронавирусом в мире превысило шесть миллионов

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 6 миллионов, скончались более 371 тысячи человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно последним данным организации, за сутки зафиксировано 122 917 случаев заражения, умерли 4 тысячи человек. Таким образом, общее число случаев COVID-19 составляет 6 057 853, скончались за все время 371 166 заболевших.
Наибольшее число заражений выявлено в Северной и Южной Америке - 2 817 232.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.