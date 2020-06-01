Число заражений коронавирусом в мире превысило шесть миллионов

Мир не будет прежним? Ждать ли исчезновения мегаполисов после пандемии Кажется, что пандемия перевернула мир с ног на голову – вокруг не осталось ничего привычного, поэтому приходится привыкать к новой реальности. Что будет, когда коронавирусные ограничения снимут?