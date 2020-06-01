В Госдуме оценили решение об открытии храмов в Москве

"Должен сказать, что это решение позволило избежать возникновения еще более острых ситуаций, поскольку сотни тысяч верующих Москвы готовы были в ближайшую пятницу и субботу уехать за пределы города для того, чтобы молиться, в частности, в храмах Подмосковья. Для прихожан эти дни чрезвычайно важны, потому что 6 июня - Троицкая родительская суббота, в воскресенье - День Святой Троицы, важнейший праздник сошествия Святого Духа на апостолов", - сказал депутат РИА Новости.