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Религия и мировоззрение
2020-06-01T22:50
https://ria.ru/20200601/1572320068.html
В Госдуме оценили решение об открытии храмов в Москве
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568687874_0:138:3072:1866_1036x0_80_0_0_b09edfa128caa2b52b0d4d0f1fa526aa.jpg
РИА Новости

В Госдуме оценили решение об открытии храмов в Москве

22:50 01.06.2020
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПрихожанка в Соборе Казанской Иконы Божией Матери на Красной площади в Москве
Прихожанка в Соборе Казанской Иконы Божией Матери на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Решение открыть с 6 июня храмы Москвы для прихожан позволило избежать острых ситуаций, когда многие верующие готовы были отправиться в подмосковные храмы на праздник Троицы, считает председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.
Ранее в Telegram-канале рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях COVID-19 сообщалось, что храмы Москвы открываются с 6 июня для прихожан, а храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове - со 2 июня.
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"Должен сказать, что это решение позволило избежать возникновения еще более острых ситуаций, поскольку сотни тысяч верующих Москвы готовы были в ближайшую пятницу и субботу уехать за пределы города для того, чтобы молиться, в частности, в храмах Подмосковья. Для прихожан эти дни чрезвычайно важны, потому что 6 июня - Троицкая родительская суббота, в воскресенье - День Святой Троицы, важнейший праздник сошествия Святого Духа на апостолов", - сказал депутат РИА Новости.
Депутат также выразил надежду, что будут созданы все условия для комфортного пребывания всех верующих в храмах России.
"Хочу поблагодарить Управление Роспотребнадзора по городу Москве в лице главы ведомства Елены Андреевой и Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы в лице руководителя департамента Виталия Сучкова за проведенную масштабную работу по восстановлению службы в храмах Русской Православной Церкви и других традиционных конфессий. Надеемся, что ответом на такую позицию станет восстановление доверия граждан к московскому светскому руководству", - добавил Гаврилов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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