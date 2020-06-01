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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-06-01T22:50
https://ria.ru/20200601/1572319981.html
Террористы "ан-Нусры"* обстреливают населенные пункты в Сирии
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565067997_0:301:2904:1935_1036x0_80_0_0_900707cacef0afd59c3de2c4b0046a41.jpg
РИА Новости

Террористы "ан-Нусры"* обстреливают населенные пункты в Сирии

22:50 01.06.2020
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© AP Photo / Ghaith AlsayedСитуация в Сирии
Ситуация в Сирии
© AP Photo / Ghaith Alsayed
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Несколько обстрелов населенных пунктов в сирийской провинции Идлиб совершила террористическая организация "Джебхат ан-Нусра"*, сообщил руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Александр Щербицкий.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала шесть нарушений, Турция - два.
"Зафиксировано два обстрела населенного пункта Мелладжа, один обстрел населенного пункта Эд-Дана, один обстрел населенного пункта Дахр-Эль-Кебир, один обстрел населенного пункта Дадих, один обстрел населенного пункта Мааррет-Мухос в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации "Джабхат Ан-Нусра"*, - сказал он.
Щербицкий отметил, что за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.
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Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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Война в СирииВойна в СирииДжабхат ан-НусраИсламское государствоИдлиб (мухафаза)СирияВ мире
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