Террористы "ан-Нусры"* обстреливают населенные пункты в Сирии

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Несколько обстрелов населенных пунктов в сирийской провинции Идлиб совершила террористическая организация "Джебхат ан-Нусра"*, сообщил руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Александр Щербицкий.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала шесть нарушений, Турция - два.

"Зафиксировано два обстрела населенного пункта Мелладжа, один обстрел населенного пункта Эд-Дана, один обстрел населенного пункта Дахр-Эль-Кебир, один обстрел населенного пункта Дадих, один обстрел населенного пункта Мааррет-Мухос в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации "Джабхат Ан-Нусра"*, - сказал он.

Щербицкий отметил, что за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.