Генпрокурор США приказал направить спецсилы в Вашингтон и Майами

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Генеральный прокурор США Уильям Барр приказал направить в Вашингтон и Майами спецподразделения полиции, предназначенные для подавления беспорядков, сообщило издание USA Today.
По данным издания, высокопоставленный представитель минюста США отметил, что данные спецподразделения находятся в ведении Федерального бюро тюрем. По его словам, Федеральное бюро расследований отдельно направило в Вашингтон свое элитное подразделение, которое занимается спасением заложников.
Ранее мэр Вашингтона Мюриэл Боузер сообщила, что комендантский час в Вашингтоне, введенный в воскресенье, будет действовать еще двое суток.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских, который наступил коленом на шею Флойда при задержании, был обвинен в убийстве по неосторожности.