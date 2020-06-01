Генпрокурор США приказал направить спецсилы в Вашингтон и Майами

По данным издания, высокопоставленный представитель минюста США отметил, что данные спецподразделения находятся в ведении Федерального бюро тюрем. По его словам, Федеральное бюро расследований отдельно направило в Вашингтон свое элитное подразделение, которое занимается спасением заложников.

Ранее мэр Вашингтона Мюриэл Боузер сообщила, что комендантский час в Вашингтоне, введенный в воскресенье, будет действовать еще двое суток.