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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T22:38
https://ria.ru/20200601/1572319746.html
Стационар больницы на Ставрополье закрыли на карантин из-за COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569525573_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_a86c07beac345e256897c4679908cdc8.jpg
РИА Новости

Стационар больницы на Ставрополье закрыли на карантин из-за COVID-19

22:38 01.06.2020
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
ПЯТИГОРСК, 1 июн - РИА Новости. Стационар Шпаковской районной больницы на Ставрополье закрыли на карантин из-за пациента с коронавирусом, госпитализация пациентов прекращена, сообщает минздрав региона.
"В Шпаковской районной больнице проводятся противоэпидемические мероприятия. На карантин закрыт стационар вследствие выявления пациента с коронавирусной инфекцией. Ограничительные мероприятия продлятся до особого распоряжения. На этот период прекращена госпитализация пациентов в отделения данного медучреждения", - говорится в сообщении.
Все пациенты и сотрудники медучреждения обследуются на новую коронавирусную инфекцию в установленном порядке, отмечает минздрав.
"В связи с карантином изменена маршрутизация пациентов. Медицинскую помощь жители района получат в полном объеме в других медучреждениях. В прежнем режиме функционируют родильное отделение и поликлиника", - подчеркнули в ведомстве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСтавропольский крайПроисшествия
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