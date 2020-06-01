Стационар больницы на Ставрополье закрыли на карантин из-за COVID-19

ПЯТИГОРСК, 1 июн - РИА Новости. Стационар Шпаковской районной больницы на Стационар Шпаковской районной больницы на Ставрополье закрыли на карантин из-за пациента с коронавирусом, госпитализация пациентов прекращена, сообщает минздрав региона.

"В Шпаковской районной больнице проводятся противоэпидемические мероприятия. На карантин закрыт стационар вследствие выявления пациента с коронавирусной инфекцией. Ограничительные мероприятия продлятся до особого распоряжения. На этот период прекращена госпитализация пациентов в отделения данного медучреждения", - говорится в сообщении.

Все пациенты и сотрудники медучреждения обследуются на новую коронавирусную инфекцию в установленном порядке, отмечает минздрав.

"В связи с карантином изменена маршрутизация пациентов. Медицинскую помощь жители района получат в полном объеме в других медучреждениях. В прежнем режиме функционируют родильное отделение и поликлиника", - подчеркнули в ведомстве.