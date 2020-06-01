Курс евро опустился до 77 рублей впервые с 6 марта

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.32 мск понедельника падает на 95 копеек, до 69,19 рубля, курс евро — на 89 копеек, до 77,04 рубля. Минутами ранее евро обновил очередной минимум с 6 марта, подешевев до 77 рублей.