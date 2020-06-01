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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-06-01T23:13
https://ria.ru/20200601/1572319605.html
Курс евро опустился до 77 рублей впервые с 6 марта
https://cdn24.img.ria.ru/images/154884/62/1548846250_0:280:2998:1966_1036x0_80_0_0_3b1dbd023981148953dd61a16dea7a74.jpg
РИА Новости

Курс евро опустился до 77 рублей впервые с 6 марта

23:13 01.06.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗнак евро на табло курса валют
Знак евро на табло курса валют
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 1 июня - РИА Новости. Рубль вечером продолжил укрепляться по отношению к доллару и евро на фоне дорожающей нефти, евро тестирует круглый уровень поддержки 77 рублей, впервые с 6 марта следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 22.32 мск понедельника падает на 95 копеек, до 69,19 рубля, курс евро — на 89 копеек, до 77,04 рубля. Минутами ранее евро обновил очередной минимум с 6 марта, подешевев до 77 рублей.
Июльский фьючерс на нефть марки Brent растет тем временем на 2,2%, до 38,67 доллара за баррель.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьМосковская биржаBrentДинамика курсов валютЭкономика
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