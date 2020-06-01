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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T22:32
https://ria.ru/20200601/1572319577.html
В Карачаево-Черкесии продлили режим самоизоляции
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571737019_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_3cf8be73379476ce21206fda769349fd.jpg
РИА Новости

В Карачаево-Черкесии продлили режим самоизоляции

22:32 01.06.2020
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПожилые женщины в медицинских масках на одной из улиц Пятигорска
Пожилые женщины в медицинских масках на одной из улиц Пятигорска
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
ПЯТИГОРСК, 1 июн - РИА Новости. Режим самоизоляции продлен в Карачаево-Черкесии до 8 июня из-за эпидемии коронавируса, сообщает оперштаб региона.
"Режим ограничительных мероприятий в Карачаево-Черкесии продлен до 8 июня 2020 года", - говорится в сообщении.
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По данным штаба, за сутки выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в Карачаево-Черкесии 1137 подтвержденных случаев заражения COVID-19, из них 313 человек выздоровели, шестеро скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКарачаево-Черкесская республика (КЧР)Происшествия
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