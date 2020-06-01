Финалисты "Ты супер!" дали онлайн-концерт в день защиты детей

МОСКВА, 1 июня – РИА Новости. В Международный день защиты детей 1 июня юные победители и финалисты телевизионных конкурсов дали онлайн-концерт в рамках специального праздничного творческого марафона, организованного фондом "Росконгресс".

На онлайн-площадке выступили молодые певцы, музыканты и танцоры. Значительное место было отведено победителям и финалистам международного вокального проекта "Ты супер!" — Диане Анкудиновой, Даниилу Хачатурову и Анастасии Симогановой.