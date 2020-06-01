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Культура
2020-06-01T23:19
https://ria.ru/20200601/1572319529.html
Финалисты "Ты супер!" дали онлайн-концерт в день защиты детей
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РИА Новости

Финалисты "Ты супер!" дали онлайн-концерт в день защиты детей

22:30 01.06.2020 (обновлено: 23:19 01.06.2020)
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© Фото : PR НТВУчастники вокального проекта "Ты супер!"
Участники вокального проекта Ты супер!
© Фото : PR НТВ
Участники вокального проекта "Ты супер!". Архивное фото
МОСКВА, 1 июня – РИА Новости. В Международный день защиты детей 1 июня юные победители и финалисты телевизионных конкурсов дали онлайн-концерт в рамках специального праздничного творческого марафона, организованного фондом "Росконгресс".
На онлайн-площадке выступили молодые певцы, музыканты и танцоры. Значительное место было отведено победителям и финалистам международного вокального проекта "Ты супер!" — Диане Анкудиновой, Даниилу Хачатурову и Анастасии Симогановой.
"Эти дети уже показали себя на телеконкурсах и выступают как настоящие артисты, несмотря на юный возраст. В Международный день защиты детей наш детский концерт несет послание мира и добра, и дети — истинные посланники свободного творчества и самовыражения!" — отмечает руководитель Дирекции творческих проектов Фонда "Росконгресс" Екатерина Иванова.
Фонд "Росконгресс" — социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных, спортивных, общественных мероприятий и событий в области культуры.
Впервые проект "Ты супер!" вышел в эфир НТВ 11 февраля 2017 года, став одним из самых популярных шоу талантов на отечественном телевидении. Конкурс для детей, оставшихся без попечения родителей, проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения.
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КультураРоссияФонд "Росконгресс"НТВ (телеканал)Общество
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