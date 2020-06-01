Трамп и Путин обсудили подготовку к созыву саммита G7

ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин обсуждали контроль над вооружениями и саммит "большой семерки", куда Трамп ранее пригласил 4 дополнительные страны, включая Россию, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.
"Президенты Трамп и Путин обсудили нынешние усилия по борьбе с пандемией коронавируса и открытию экономик в мире", - сообщил Дир.
"Президент Трамп также повторил, что необходим эффективный контроль над вооружениями. Кроме того, лидеры обсудили прогресс на пути к созыву G7", - добавил Дир.
"Президент Трамп передал, что США напряженно занимаются лечением американцев у себя в стране и помощью другим нуждающимся странам, включая пожертвование 200 аппаратов ИВЛ российскому народу", - уточнил представитель Белого дома.
Кремль сообщал также, что Путин и Трамп обсудили нефтяной рынок и соглашение ОПЕК+, заявили о важности активизации диалога по стратегической стабильности. Путин также поздравил Трампа с успешным запуском космического корабля Crew Dragon, за запуском которого Трамп наблюдал во Флориде.