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2020-06-01T22:31
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Трамп и Путин обсудили подготовку к созыву саммита G7
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РИА Новости

Трамп и Путин обсудили подготовку к созыву саммита G7

22:29 01.06.2020 (обновлено: 22:31 01.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин обсуждали контроль над вооружениями и саммит "большой семерки", куда Трамп ранее пригласил 4 дополнительные страны, включая Россию, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.
"Президенты Трамп и Путин обсудили нынешние усилия по борьбе с пандемией коронавируса и открытию экономик в мире", - сообщил Дир.
"Президент Трамп также повторил, что необходим эффективный контроль над вооружениями. Кроме того, лидеры обсудили прогресс на пути к созыву G7", - добавил Дир.
"Президент Трамп передал, что США напряженно занимаются лечением американцев у себя в стране и помощью другим нуждающимся странам, включая пожертвование 200 аппаратов ИВЛ российскому народу", - уточнил представитель Белого дома.
Кремль сообщал также, что Путин и Трамп обсудили нефтяной рынок и соглашение ОПЕК+, заявили о важности активизации диалога по стратегической стабильности. Путин также поздравил Трампа с успешным запуском космического корабля Crew Dragon, за запуском которого Трамп наблюдал во Флориде.
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Коронавирус COVID-19Dragon SpaceXОПЕКG7Дональд ТрампВладимир ПутинСШАВ мире
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