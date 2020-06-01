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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-06-01T22:22
https://ria.ru/20200601/1572319193.html
Премия российской нефти к цене Brent достигла рекорда с 1990 года
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571365265_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_dca6f00a542726397ad00ab8bbb41b68.jpg
РИА Новости

Премия российской нефти к цене Brent достигла рекорда с 1990 года

22:22 01.06.2020
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© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Премия нефти российской марки Urals к цене североморской Brent достигла рекорда за всю историю наблюдений с 1990 года: 2,3 доллара в Северо-Западной Европе и 2,8 доллара - в Южной Европе, сообщает международное ценовое агентство Argus.
"Стоимость "Юралс" достигла рекордных премий к североморскому эталону за всю историю мониторинга Argus с 1990 года. Поддержку стоимости сорта оказало значительное снижение добычи в России в условиях восстановления спроса на нефть на мировом рынке вследствие ослабления карантинных мер", - сообщает агентство.
Как сообщает Argus, премия на Urals в Северо-Западной Европе (СЗЕ) на прошлой неделе выросла на 1,55 доллара за баррель относительно Brent, до 2,3 доллара за баррель (cif Роттердам, цена включает в себя стоимость продукта, страхование и фрахт до порта Роттердам - ред.). "В абсолютном выражении "Юралс" подорожал еще заметнее — на 3,18 доллара за баррель, до 36,70 доллара за баррель (cif Роттердам), вслед за эталоном", - подчеркивает Argus.
Премия на партии Urals по 80 тысяч тонн в Южной Европе (Средиземноморье) за неделю увеличилась на 1 доллар за баррель относительно Brent, до 2,8 доллара за баррель (cif Аугуста). "В абсолютном значении "Юралс" подорожал на 2,63 доллара за баррель, до 37,20 доллара за баррель (cif Аугуста)", - отмечает агентство.
По прогнозу агентства, морской экспорт Urals в июне сократится на 37 тысяч баррелей в сутки (340 тысяч тонн в месяц) относительно мая, до 1,3 миллиона баррелей в сутки (5,44 миллиона тонн в месяц). При этом суммарные поставки нефти за рубеж из портов России в июне должны уменьшиться на 104 тысячи баррелей в сутки (720 тысяч тонн в месяц) по сравнению с прошлым месяцем, до 2,04 миллионов баррелей в сутки (8,42 миллиона тонн в месяц), отмечает Argus. Это минимальный объем экспорта с декабря 2014 года, когда поставки составили 1,78 миллиона баррелей в сутки (7,6 миллиона тонн в месяц), заключает агентство.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьUralsBrentЭкономика
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