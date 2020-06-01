Премия российской нефти к цене Brent достигла рекорда с 1990 года

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Премия нефти российской марки Премия нефти российской марки Urals к цене североморской Brent достигла рекорда за всю историю наблюдений с 1990 года: 2,3 доллара в Северо-Западной Европе и 2,8 доллара - в Южной Европе, сообщает международное ценовое агентство Argus

"Стоимость "Юралс" достигла рекордных премий к североморскому эталону за всю историю мониторинга Argus с 1990 года. Поддержку стоимости сорта оказало значительное снижение добычи в России в условиях восстановления спроса на нефть на мировом рынке вследствие ослабления карантинных мер", - сообщает агентство.

Как сообщает Argus, премия на Urals в Северо-Западной Европе (СЗЕ) на прошлой неделе выросла на 1,55 доллара за баррель относительно Brent, до 2,3 доллара за баррель (cif Роттердам, цена включает в себя стоимость продукта, страхование и фрахт до порта Роттердам - ред.). "В абсолютном выражении "Юралс" подорожал еще заметнее — на 3,18 доллара за баррель, до 36,70 доллара за баррель (cif Роттердам), вслед за эталоном", - подчеркивает Argus.

Премия на партии Urals по 80 тысяч тонн в Южной Европе (Средиземноморье) за неделю увеличилась на 1 доллар за баррель относительно Brent, до 2,8 доллара за баррель (cif Аугуста). "В абсолютном значении "Юралс" подорожал на 2,63 доллара за баррель, до 37,20 доллара за баррель (cif Аугуста)", - отмечает агентство.