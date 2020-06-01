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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T23:20
https://ria.ru/20200601/1572319163.html
В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570710976_0:158:3079:1890_1036x0_80_0_0_d9d209770ce09bc4da338badd23a74be.jpg
РИА Новости

В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом

22:20 01.06.2020 (обновлено: 23:20 01.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Алексей Филиппов
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Еще 71 человек скончался от коронавирусной инфекции в Москве за сутки, свидетельствуют данные столичного оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
"У всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", — говорится в сообщении.
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Таким образом, число умерших в Москве увеличилось до 2624 человек. Днем ранее сообщалось о 76 скончавшихся пациентах.
Оперштаб напомнил, что при любых симптомах ОРВИ необходимо оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача на дом.
В начале марта ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По данным организации, число зараженных по всему миру превысило отметку в шесть миллионов человек. Умерли более 371 тысячи пациентов.
В России число выявленных случаев заражения достигло 414 878. Более 175 тысяч пациентов выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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