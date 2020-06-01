В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом

Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Еще 71 человек скончался от коронавирусной инфекции в Еще 71 человек скончался от коронавирусной инфекции в Москве за сутки, свидетельствуют данные столичного оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

"У всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", — говорится в сообщении.

Таким образом, число умерших в Москве увеличилось до 2624 человек. Днем ранее сообщалось о 76 скончавшихся пациентах.

Оперштаб напомнил, что при любых симптомах ОРВИ необходимо оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача на дом.

В начале марта ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По данным организации, число зараженных по всему миру превысило отметку в шесть миллионов человек. Умерли более 371 тысячи пациентов.

В России число выявленных случаев заражения достигло 414 878. Более 175 тысяч пациентов выздоровели.