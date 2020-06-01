Захарова назвала события в США "американской трагедией" сегодняшнего дня

КРАСНОЯРСК, 1 июн - РИА Новости. События в События в США , связанные с протестами после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, - это настоящая "американская трагедия" сегодняшнего дня, заявила в понедельник официальный представитель МИД России Мария Захарова

"Нет никакого злорадства (по ситуации в США - ред.), нет никакого ощущения, кроме одного - понимания того, что мы лицезреем настоящую трагедию, вот ту самую американскую трагедию сегодняшнего дня", - сказала Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым " на телеканале "Россия 1"

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации.

"После действий как полиции, так, собственно говоря, и действий в отношении журналистов, так, собственно говоря, и попыток манипуляции общественным мнением через средства массовой информации, опять же, попыток поиска внешнего врага, обвинения друг друга и остальных, вот после этого хаоса во всем никаких вопросов к остальным (странам), мне кажется, у США на ближайшие годы быть просто не может", - считает официальный представитель МИД РФ.