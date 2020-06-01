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2020-06-01T22:17
https://ria.ru/20200601/1572319117.html
Захарова назвала события в США "американской трагедией" сегодняшнего дня
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РИА Новости

Захарова назвала события в США "американской трагедией" сегодняшнего дня

22:17 01.06.2020
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© REUTERS / Shannon StapletonСотрудники полиции арестовывают протестующую в Атланте, США
Сотрудники полиции арестовывают протестующую в Атланте, США
© REUTERS / Shannon Stapleton
КРАСНОЯРСК, 1 июн - РИА Новости. События в США, связанные с протестами после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, - это настоящая "американская трагедия" сегодняшнего дня, заявила в понедельник официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Нет никакого злорадства (по ситуации в США - ред.), нет никакого ощущения, кроме одного - понимания того, что мы лицезреем настоящую трагедию, вот ту самую американскую трагедию сегодняшнего дня", - сказала Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
В США полицейский напал на корреспондента РИА Новости
Вчера, 22:01
В США полицейский напал на корреспондента РИА НовостиКорреспондент РИА Новости Михаил Тургиев, освещавший протесты в Миннеаполисе, подвергся нападению полиции - ему брызнули в лицо слезоточивым газом после того, как он предъявил журналистское удостоверение и представился как работник прессы.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации.
"После действий как полиции, так, собственно говоря, и действий в отношении журналистов, так, собственно говоря, и попыток манипуляции общественным мнением через средства массовой информации, опять же, попыток поиска внешнего врага, обвинения друг друга и остальных, вот после этого хаоса во всем никаких вопросов к остальным (странам), мне кажется, у США на ближайшие годы быть просто не может", - считает официальный представитель МИД РФ.
После начала беспорядков из-за смерти Флойда в США уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. В ряде городов США в связи с протестами введен комендантский час, при этом в ходе подавления беспорядков от резиновых пуль и слезоточивого газа пострадали не только протестующие, но и представители СМИ.
Президент США Дональд Трамп
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАВ мире
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