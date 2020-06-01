В Ботсване сообщили о загадочной смерти более чем 110 слонов

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Количество загадочных смертей слонов в Количество загадочных смертей слонов в Ботсване превысило 110 случаев, говорится в сообщении Министерства окружающей среды, охраны природных ресурсов и туризма страны в фейсбуке

"Министр окружающей среды, охраны природных ресурсов и туризма Филда Нани Керенг была в Серонге в пятницу, 29 мая, для выяснения обстоятельств загадочной смерти более 110 слонов, зафиксированной в районах вокруг Серонги, Битши, Эретши и Гунотсоги", — говорится в заявлении министерства.

Глава ведомства в курсе случившегося, она также посетила места обнаружения туш.