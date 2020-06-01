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2020-06-01T22:43
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В Ботсване сообщили о загадочной смерти более чем 110 слонов
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РИА Новости

В Ботсване сообщили о загадочной смерти более чем 110 слонов

22:00 01.06.2020 (обновлено: 22:43 01.06.2020)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкНациональный парк Чобе в Ботсване
Национальный парк Чобе в Ботсване
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Количество загадочных смертей слонов в Ботсване превысило 110 случаев, говорится в сообщении Министерства окружающей среды, охраны природных ресурсов и туризма страны в фейсбуке.
"Министр окружающей среды, охраны природных ресурсов и туризма Филда Нани Керенг была в Серонге в пятницу, 29 мая, для выяснения обстоятельств загадочной смерти более 110 слонов, зафиксированной в районах вокруг Серонги, Битши, Эретши и Гунотсоги", — говорится в заявлении министерства.
Глава ведомства в курсе случившегося, она также посетила места обнаружения туш.
Первые сообщения о таинственных случаях смерти слонов поступили 11 мая. Поскольку все туши были найдены нетронутыми, браконьерство исключили как возможную причину смерти животных. При дальнейшем расследовании было установлено, что сибирская язва и отравление людьми не являются причинами их гибели. Расследование продолжается.
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