Мужчина придумал изощренный способ отомстить девушке за измену

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Пользователь Пользователь Reddit рассказал, как его приятель отомстил своей бывшей девушке после того, как застал ее с другим мужчиной.

Пользователь под ником Deadlock1989 поделился историей своего друга Джека и его бывшей возлюбленной Джилл. Пара встречалась несколько лет.

Примерно год назад девушка осталась без работы. Молодой человек решил помочь ей выплачивать кредит за автомобиль и даже взял на себя траты на ее содержание.

"Джилл по-прежнему сидела без работы. Но не потому, что ей отказывали работодатели, а из-за того, что она обленилась и бездельничала, пока Джек зарабатывал деньги", — пишет автор поста.

Как-то раз Джек приехал домой пораньше, чтобы сделать сюрприз любимой. Машину он оставил вдали от дома, но когда подошел к жилищу, увидел через окно свою девушку с другим мужчиной. В тот день он не стал устраивать сцен, а вернулся домой позже.

Через соцсети Джек выяснил, что Джилл уже несколько месяцев встречалась с другим. Тогда он решил отомстить ей. Молодой человек перестал оплачивать кредит за машину девушки и подключил автоплатеж с ее счета.

"Теперь ему оставалось дождаться конца месяца", — пишет автор поста.

В положенное время Джилл не смогла расплатиться с карты в магазине. Она позвонила в банк, где ей объяснили, что с ее счета списали платеж за кредит. После этого девушка позвонила к молодому человеку.

"Я знаю, что ты мне изменяла, и больше не буду платить за машину моей бывшей", — ответил Джек и повесил трубку.

Позднее у девушки отобрали автомобиль, потому что она задолжала по взносам за машину.