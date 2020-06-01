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2020-06-01T21:59
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Мужчина придумал изощренный способ отомстить девушке за измену
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РИА Новости

Мужчина придумал изощренный способ отомстить девушке за измену

21:59 01.06.2020
11016
© Depositphotos / sakkmesterkeДевушка с телефоном на кровати
Девушка с телефоном на кровати
© Depositphotos / sakkmesterke
Девушка с телефоном на кровати. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Пользователь Reddit рассказал, как его приятель отомстил своей бывшей девушке после того, как застал ее с другим мужчиной.
Пользователь под ником Deadlock1989 поделился историей своего друга Джека и его бывшей возлюбленной Джилл. Пара встречалась несколько лет.
Примерно год назад девушка осталась без работы. Молодой человек решил помочь ей выплачивать кредит за автомобиль и даже взял на себя траты на ее содержание.
"Джилл по-прежнему сидела без работы. Но не потому, что ей отказывали работодатели, а из-за того, что она обленилась и бездельничала, пока Джек зарабатывал деньги", — пишет автор поста.
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Как-то раз Джек приехал домой пораньше, чтобы сделать сюрприз любимой. Машину он оставил вдали от дома, но когда подошел к жилищу, увидел через окно свою девушку с другим мужчиной. В тот день он не стал устраивать сцен, а вернулся домой позже.
Через соцсети Джек выяснил, что Джилл уже несколько месяцев встречалась с другим. Тогда он решил отомстить ей. Молодой человек перестал оплачивать кредит за машину девушки и подключил автоплатеж с ее счета.
"Теперь ему оставалось дождаться конца месяца", — пишет автор поста.
В положенное время Джилл не смогла расплатиться с карты в магазине. Она позвонила в банк, где ей объяснили, что с ее счета списали платеж за кредит. После этого девушка позвонила к молодому человеку.
"Я знаю, что ты мне изменяла, и больше не буду платить за машину моей бывшей", — ответил Джек и повесил трубку.
Позднее у девушки отобрали автомобиль, потому что она задолжала по взносам за машину.
"Теперь она передвигается от дома до работы на автобусе", — заключил Deadlock1989.
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Ещё месяц с ней жил)))
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Денис Першин
3190010
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