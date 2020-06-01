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2020-06-01T21:56
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Посольство России в Бразилии получило сообщение о минировании
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РИА Новости

Посольство России в Бразилии получило сообщение о минировании

21:56 01.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкБразильский полицейский
Бразильский полицейский
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МЕХИКО, 1 июн - РИА Новости. В российское посольство в Бразилии поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве, проверка с участием военной полиции ничего не обнаружила.
"Сегодня поступило сообщение, что заложено взрывное устройство, мы сразу же оповестили специальные службы, полицию и бразильский МИД. В результате проверки службы безопасности посольства и военной полиции ничего найти не удалось, здесь были и кинологи, и полицейские с металлоискателем", - сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства Иван Коновалов.
По словам дипломата, это первый случай угрозы минирования в российском посольстве в Бразилии.
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Иван КоноваловБразилияВ мире
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