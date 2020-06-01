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2020-06-01T21:53
https://ria.ru/20200601/1572318297.html
Посольство в США попросило россиян не ездить в города, где идут протесты
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РИА Новости

Посольство в США попросило россиян не ездить в города, где идут протесты

21:53 01.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкПротестующие в Миннеаполисе
Протестующие в Миннеаполисе
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Посольство РФ в США просит российских граждан не посещать беспорядки и города, где они происходят.
"В связи с непрекращающимися беспорядками в США более чем в 40 городах введен комендантский час, в 15 штатах и Округе Колумбия для помощи полицейским в охране общественного порядка задействована национальная гвардия. Ситуация осложняется продолжающейся пандемией коронавируса. Настоятельно рекомендуем российским гражданам, постоянно или временно находящимся в Соединенных Штатах, строго выполнять предписания властей, избегать нахождения в местах скопления протестующих или поездок в города, охваченные бесчинствами", - говорится в заявлении посольства, размещенном в Facebook.
"В случае происшествий с российскими гражданами просили бы незамедлительно информировать консульский отдел посольства России в США по телефону горячей линии: (202) 714 31 72", - говорится в сообщении.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских, который наступил коленом на шею Флойда при задержании, был обвинен в убийстве по неосторожности.
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