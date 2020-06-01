Посольство в США попросило россиян не ездить в города, где идут протесты

"В связи с непрекращающимися беспорядками в США более чем в 40 городах введен комендантский час, в 15 штатах и Округе Колумбия для помощи полицейским в охране общественного порядка задействована национальная гвардия. Ситуация осложняется продолжающейся пандемией коронавируса. Настоятельно рекомендуем российским гражданам, постоянно или временно находящимся в Соединенных Штатах, строго выполнять предписания властей, избегать нахождения в местах скопления протестующих или поездок в города, охваченные бесчинствами", - говорится в заявлении посольства, размещенном в Facebook.
"В случае происшествий с российскими гражданами просили бы незамедлительно информировать консульский отдел посольства России в США по телефону горячей линии: (202) 714 31 72", - говорится в сообщении.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских, который наступил коленом на шею Флойда при задержании, был обвинен в убийстве по неосторожности.