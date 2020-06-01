Посольство в США попросило россиян не ездить в города, где идут протесты

"В случае происшествий с российскими гражданами просили бы незамедлительно информировать консульский отдел посольства России в США по телефону горячей линии: (202) 714 31 72", - говорится в сообщении.

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских, который наступил коленом на шею Флойда при задержании, был обвинен в убийстве по неосторожности.