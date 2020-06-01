В Подмосковье откроются салоны красоты

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Власти Подмосковья разрешили небольшим салонам красоты с отдельным входом возобновить работу с 3 июня, следует из постановления губернатора, размещенного на сайте регионального правительства.

Документ затрагивает салоны красоты, косметические и массажные салоны, СПА-салоны, солярии, сауны, бани площадью до 400 квадратных метров.

"Организации, <...> деятельность которых ранее была приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, направляют в соответствии с настоящим пунктом уведомление о готовности объекта к возобновлению оказания услуг и соблюдении требований Стандарта по организации работы предприятий и организаций в сфере услуг при очном присутствии гражданина в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)", — следует из документа

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Число заболевших по всему миру превысило шесть миллионов человек. Более 371 тысячи скончались.

В России COVID-19 диагностировали у 414 878 человек, из них 4855 скончались, свыше 175 тысяч вылечились.

С 12 мая власти объявили о постепенном снятии введенных по коронавирусу ограничений. Решение об их отмене остается за регионами.