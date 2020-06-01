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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T23:05
https://ria.ru/20200601/1572318264.html
В Подмосковье откроются салоны красоты
https://cdn24.img.ria.ru/images/155195/41/1551954187_0:0:2000:1124_1036x0_80_0_0_b1c80a1f5b0d1c20a2875f716279c9df.jpg
РИА Новости

В Подмосковье откроются салоны красоты

21:52 01.06.2020 (обновлено: 23:05 01.06.2020)
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© Depositphotos / HannaNesДевушка в солярии
Девушка в солярии
© Depositphotos / HannaNes
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Власти Подмосковья разрешили небольшим салонам красоты с отдельным входом возобновить работу с 3 июня, следует из постановления губернатора, размещенного на сайте регионального правительства.
Документ затрагивает салоны красоты, косметические и массажные салоны, СПА-салоны, солярии, сауны, бани площадью до 400 квадратных метров.
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"Организации, <...> деятельность которых ранее была приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, направляют в соответствии с настоящим пунктом уведомление о готовности объекта к возобновлению оказания услуг и соблюдении требований Стандарта по организации работы предприятий и организаций в сфере услуг при очном присутствии гражданина в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)", — следует из документа.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Число заболевших по всему миру превысило шесть миллионов человек. Более 371 тысячи скончались.
В России COVID-19 диагностировали у 414 878 человек, из них 4855 скончались, свыше 175 тысяч вылечились.
С 12 мая власти объявили о постепенном снятии введенных по коронавирусу ограничений. Решение об их отмене остается за регионами.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМосковская область (Подмосковье)Общество
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