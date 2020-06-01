Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T21:40
https://ria.ru/20200601/1572318100.html
В Саратовской области состояние 163 пациентов с COVID-19 тяжелое
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571398291_0:87:3056:1807_1036x0_80_0_0_38782cb59fdffe7f53bd8755dab5a4e3.jpg
РИА Новости

В Саратовской области состояние 163 пациентов с COVID-19 тяжелое

21:40 01.06.2020
600
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 1 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Количество пациентов с коронавирусом, которые находятся в тяжелом состоянии, в Саратовской области увеличилось до 163, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
Всего в области лабораторно подтверждены 3174 случая заражения коронавирусом, умерли 34 пациента, выздоровели 1206. По данным минздрава области на 29 мая, в тяжелом состоянии находились 143 пациента с COVID-19, в том числе 57 на аппаратах искусственной вентиляции легких.
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
31 мая, 01:01Распространение нового коронавируса
Вирусолог раскритиковал новую версию происхождения коронавируса
"По тяжелым на сегодня ситуация следующая: 92 человека на кислородной поддержке, 71 пациент на ИВЛ, из них 31 на инвазивной ИВЛ, 40 на неинвазивной", - сказал Шувалов в понедельник на заседании областного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
Он уточнил, что в стационарах в настоящее время находятся 792 пациента с COVID-19, в том числе у 685 выявили пневмонию. Кроме того, 1034 пациента с коронавирусной инфекцией лечатся в условиях домашней самоизоляции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова в Москве
30 мая, 03:40Распространение нового коронавируса
Инфекционист рассказала, чего не хватает больным с COVID-19
011505
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыСаратовская областьОбщество
Рекомендуем
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
В Пензенской области число жертв коронавируса достигло 20 человек
Тесты на COVID-19 в лаборатории
В Боливии из-за COVID-19 закрыли город Тринидад
Миннеаполис возвращается к мирной жизни
Белый дом призвал губернаторов больше привлекать Национальную гвардию
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
В Израиле еще 98 человек заразились коронавирусом
Пожилые женщины в медицинских масках на одной из улиц Пятигорска
В Карачаево-Черкесии продлили режим самоизоляции
Протестующие в Миннеаполисе
Белый дом заявил, что не потерпит насилия в ходе протестов
Бразильский полицейский
Посольство России в Бразилии получило сообщение о минировании
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
Найденную под мостом в Москве гранату вывезли на полигон для утилизации
Протестующие в Миннеаполисе
Посольство в США попросило россиян не ездить в города, где идут протесты
В США полицейский напал на корреспондента РИА Новости
США нарушают права журналистов и собственную конституцию, заявили в МИД
Тестирование на коронавирус
Стационар больницы на Ставрополье закрыли на карантин из-за COVID-19
Президент США Дональд Трамп
Трамп провел совещание по беспорядкам с главой Пентагона и генпрокурором
Девушка в солярии
В Подмосковье откроются салоны красоты
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
Национальный парк Чобе в Ботсване
В Ботсване сообщили о загадочной смерти более чем 110 слонов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:58Роспотребнадзор рассказал, как мошенники используют пандемию COVID-19
03:55В Китае за сутки выявили пять случаев COVID-19
03:53В Мексике за сутки 237 человек умерли от коронавируса
03:50Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5
03:46На Манхэттене мародеры бьют витрины и грабят магазины
03:44"Росатом" изобрел новый метод борьбы с коронавирусом
03:43Норвежцы под полом нашли артефакты времен викингов
03:22В России на этой неделе ожидаются крупные пожары в четырех округах
03:19Эксперт рассказала, какие приложения в смартфоне могут быть небезопасными
03:18На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом
03:14Три спутника для исследования Арктики начнут производить с 2021 года
03:11Сбербанк рассказал о популярных схемах мошенничества при онлайн-покупках
03:06Мантуров рассчитывает, что интернет-продажи алкоголя разрешат в 2020 году
03:03К Земле летит потенциально опасный астероид
03:01Трамп назвал охватившие страну беспорядки терроризмом
02:58Протестующие остаются на улицах Вашингтона, несмотря на комендантский час
02:56Ученые объяснили происхождение пирамид в Мексике
02:46Аргентина вновь продлила срок переговоров по долгу
02:43Директор "Южмаша" пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
02:39В России за сутки потушили 35 лесных пожаров
Лента новостейМолния