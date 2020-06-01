В Саратовской области состояние 163 пациентов с COVID-19 тяжелое

Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии

САРАТОВ, 1 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Количество пациентов с коронавирусом, которые находятся в тяжелом состоянии, в Количество пациентов с коронавирусом, которые находятся в тяжелом состоянии, в Саратовской области увеличилось до 163, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.

Всего в области лабораторно подтверждены 3174 случая заражения коронавирусом, умерли 34 пациента, выздоровели 1206. По данным минздрава области на 29 мая, в тяжелом состоянии находились 143 пациента с COVID-19, в том числе 57 на аппаратах искусственной вентиляции легких.

"По тяжелым на сегодня ситуация следующая: 92 человека на кислородной поддержке, 71 пациент на ИВЛ, из них 31 на инвазивной ИВЛ, 40 на неинвазивной", - сказал Шувалов в понедельник на заседании областного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Он уточнил, что в стационарах в настоящее время находятся 792 пациента с COVID-19, в том числе у 685 выявили пневмонию. Кроме того, 1034 пациента с коронавирусной инфекцией лечатся в условиях домашней самоизоляции.