Белый дом заявил, что не потерпит насилия в ходе протестов

ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Белый дом не потерпит насилия в ходе протестов, заявила пресс-секретарь президента США Кейли Макинани.
"Президент ясно дал понять, что то, что мы видим на улицах Америки, неприемлемо. Мы не потерпим насилия, грабежей, анархии и беззакония. Проще говоря, эти преступные действия — не протесты, не заявления, это преступления, которые вредят невинным американцам", - заявила Макинани на брифинге в Вашингтоне.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских, который наступил коленом на шею Флойда при задержании, был обвинен в убийстве по неосторожности.