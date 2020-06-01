ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Белый дом призвал губернаторов больше привлекать Национальную гвардию к подавлению беспорядков.

"Президент Трамп требует действий, чтобы защитить американский бизнес и граждан. Семнадцать тысяч бойцов нацгвардии развернуты в 24 штатах, но, согласно (председателю Объединенного комитета начальников штабов ВС США ) генералу (Марку) Милли, только два штата задействовали более чем 1 тысячу", - сказала на пресс-брифинге пресс-секретарь президента США Кейли Макинани.

Она также раскритиковала губернаторов, чьей работой, по ее словам, является поддерживать безопасность на местах.

"Многие из них явно не справились со своей работой", - сказала она.

"Есть 350 тысяч доступных бойцов Национальной гвардии, и для беззакония, которое мы наблюдаем, нужно делать намного больше, чем сейчас. Губернаторы по всей стране должны действовать, развернуть нацгвардию, как это необходимо, и защищать американские города", - добавила она.