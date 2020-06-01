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2020-06-01T21:36
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Белый дом призвал губернаторов больше привлекать Национальную гвардию
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РИА Новости

Белый дом призвал губернаторов больше привлекать Национальную гвардию

21:35 01.06.2020 (обновлено: 21:36 01.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил ТургиевМиннеаполис возвращается к мирной жизни
Миннеаполис возвращается к мирной жизни
© РИА Новости / Михаил Тургиев
ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Белый дом призвал губернаторов больше привлекать Национальную гвардию к подавлению беспорядков.
"Президент Трамп требует действий, чтобы защитить американский бизнес и граждан. Семнадцать тысяч бойцов нацгвардии развернуты в 24 штатах, но, согласно (председателю Объединенного комитета начальников штабов ВС США) генералу (Марку) Милли, только два штата задействовали более чем 1 тысячу", - сказала на пресс-брифинге пресс-секретарь президента США Кейли Макинани.
Она также раскритиковала губернаторов, чьей работой, по ее словам, является поддерживать безопасность на местах.
"Многие из них явно не справились со своей работой", - сказала она.
"Есть 350 тысяч доступных бойцов Национальной гвардии, и для беззакония, которое мы наблюдаем, нужно делать намного больше, чем сейчас. Губернаторы по всей стране должны действовать, развернуть нацгвардию, как это необходимо, и защищать американские города", - добавила она.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских, который наступил коленом на шею Флойда при задержании, был обвинен в убийстве по неосторожности.
Миннеаполис возвращается к мирной жизни
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