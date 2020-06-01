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2020-06-01T22:07
https://ria.ru/20200601/1572317888.html
США нарушают права журналистов и собственную конституцию, заявили в МИД
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РИА Новости

США нарушают права журналистов и собственную конституцию, заявили в МИД

21:31 01.06.2020 (обновлено: 22:07 01.06.2020)
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Власти США в случае с действиями полицейских в адрес журналистов, в том числе корреспондента РИА Новости, освещающих протесты в стране, нарушают законные права репортеров - не только международное право, но и собственную конституцию, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее сообщалось, что полиция Миннеаполиса целенаправленно применила слезоточивый спрей против журналистов - съемочной группы телеканала VICE и корреспондента РИА Новости Михаила Тургиева уже после разгона акции протеста. МИА "Россия сегодня" потребовало от властей США расследования действий полицейских.
Протестующие в Вашингтоне
Вчера, 19:52Сказано в эфире
"Вечером все меняется". Рассказы очевидцев о беспорядках в СШАВ Соединенных Штатах не стихают протесты в связи с гибелью от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Жители Нью-Йорка, Солт-Лейк-Сити и Майами рассказали радио Sputnik об обстановке в их городах.
"То, что мы видели, и в частности я говорю о российском журналисте, хотя почему мы должны отделять российских журналистов от зарубежных - то, что происходит сейчас в США в отношении всех журналистов - это не только нарушение их законных прав. Это в принципе нарушение как внутреннего американского законодательства, конституции американской, так и всех основополагающих международно-правовых документов", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. В ряде городов США в связи с протестами был введен комендантский час, при этом в ходе подавления беспорядков от резиновых пуль и слезоточивого газа пострадали не только протестующие, но и представители СМИ.
МИД РФ ранее расценил инцидент с Тургиевым как проявление необоснованной жестокости, а губернатор штата Миннесота Тим Уолц извинился перед журналистами, которые были задержаны или подверглись нападению полиции в ночь на воскресенье. Посольство РФ, в свою очередь, направило ноту в госдеп.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал власти США обеспечить безопасную работу журналистов, освещающих протесты. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя этот инцидент, заявил, что "все эти случаи должны быть расследованы". Кроме того, Американская неправительственная организация "Фонд свободы прессы" (Freedom of the Press Foundation) включила инцидент с журналистом РИА Новости во время протестов в Миннеаполисе в свою базу данных и в дальнейшем сообщит детали об этом случае.
Сотрудники полиции в Миннеаполисе
Вчера, 20:25
В ООН прокомментировали инцидент с журналистом РИА Новости в Миннеаполисе
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Арлем ДезирМария ЗахароваСтефан ДюжаррикООНБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаСШАВ мире
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