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Трамп провел совещание по беспорядкам с главой Пентагона и генпрокурором
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РИА Новости

Трамп провел совещание по беспорядкам с главой Пентагона и генпрокурором

21:26 01.06.2020 (обновлено: 22:08 01.06.2020)
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Президент США Дональда Трамп провел совещание с руководством минобороны и минюста, по итогам которого принято решение направить дополнительные силы для подавления беспорядков, сообщил официальный представитель Белого дома Кейли Макинани.
"Я не буду говорить о решениях, которые будут объявлены, но я могу сказать: он (президент - ред.) провел сегодня два совещания, на которых были (министр обороны Марк) Эспер, генерал (Марк) Милли (председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США - ред.) и генпрокурор (Уильям) Барр. Будут дополнительно федеральные силы, которые разместят в стране", - сказала Макинани на брифинге.
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