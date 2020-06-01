Трамп провел совещание по беспорядкам с главой Пентагона и генпрокурором

По ее словам, будет создан "единый центр обороны", который будет работать с властями штатов и муниципалитетов. Упомянутые чиновники войдут в состав этого центра.

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских, который наступил коленом на шею Флойда при задержании, был обвинен в убийстве по неосторожности.