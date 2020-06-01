Трамп провел совещание по беспорядкам с главой Пентагона и генпрокурором

ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Президент США Дональда Трамп провел совещание с руководством минобороны и минюста, по итогам которого принято решение направить дополнительные силы для подавления беспорядков, сообщил официальный представитель Белого дома Кейли Макинани.
"Я не буду говорить о решениях, которые будут объявлены, но я могу сказать: он (президент - ред.) провел сегодня два совещания, на которых были (министр обороны Марк) Эспер, генерал (Марк) Милли (председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США - ред.) и генпрокурор (Уильям) Барр. Будут дополнительно федеральные силы, которые разместят в стране", - сказала Макинани на брифинге.
По ее словам, будет создан "единый центр обороны", который будет работать с властями штатов и муниципалитетов. Упомянутые чиновники войдут в состав этого центра.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских, который наступил коленом на шею Флойда при задержании, был обвинен в убийстве по неосторожности.