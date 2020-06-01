Найденную под мостом в Москве гранату вывезли на полигон для утилизации

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Саперы изъяли и вывезли для утилизации похожий на гранату предмет, обнаруженный на Волоколамском шоссе на северо-западе Саперы изъяли и вывезли для утилизации похожий на гранату предмет, обнаруженный на Волоколамском шоссе на северо-западе Москвы , рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Ранее сообщалось об обнаружении возле дома №103 под Волоколамским мостом предмета, похожего на гранату. Место было оцеплено до прибытия саперов.

"Прибывшие по вызову саперы обнаружили на прогулочной дороге напротив Спасского моста гранату без взрывателя", - сказал собеседник агентства.