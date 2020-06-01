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2020-06-01T21:24
https://ria.ru/20200601/1572317621.html
Найденную под мостом в Москве гранату вывезли на полигон для утилизации
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РИА Новости

Найденную под мостом в Москве гранату вывезли на полигон для утилизации

21:24 01.06.2020
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчения МЧС в Петропавловске-Камчатском
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Саперы изъяли и вывезли для утилизации похожий на гранату предмет, обнаруженный на Волоколамском шоссе на северо-западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось об обнаружении возле дома №103 под Волоколамским мостом предмета, похожего на гранату. Место было оцеплено до прибытия саперов.
"Прибывшие по вызову саперы обнаружили на прогулочной дороге напротив Спасского моста гранату без взрывателя", - сказал собеседник агентства.
По его словам, граната вывезена на подмосковный полигон для последующей утилизации.
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