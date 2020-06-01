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Онлайн-конференция об информационной борьбе Запада против России
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РИА Новости

Онлайн-конференция об информационной борьбе Запада против России

21:22 01.06.2020
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3 июня в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Информационная борьба против России: конструируя образ врага".
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Участники:
- директор Центра политической информации Алексей МУХИН;
- генеральный директор АО УК "Спутник" Александр ЛОСЕВ;
- теле- и радиоведущая (ВГТРК) Анна ШАФРАН;
- профессор Военной академии наук Сергей СУДАКОВ;
- директор Международного института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ;
- эксперт АО "Крибрум" Артем КУРИЦЫН.

В последнее время стало очевидным разворачивание масштабных медиакампаний странами, которые перестали стесняться обвинять Россию не только в выдуманных, но и в своих собственных грехах. "Русские хакеры" становятся сказкой, которой пугают и уже не детей. Эта информационная война, с официальным применением ресурсов и даже специализированных военных подразделений ("кибервойск"), ведется системно – с определенными этапами реализации, специфическими целями и планами нанесения как можно большего экономического ущерба "противнику". В ее ходе на Россию навешивается ярлык "государства-агрессора", который должен в принципе оправдать любое воздействие на нее, "расчеловечив" – даже вне пределов международного права. При этом доказательная база у обвинения крайне размытая, вернее, ее практически нет.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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