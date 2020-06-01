Онлайн-конференция об информационной борьбе Запада против России

Задать вопрос
Участники:
- директор Центра политической информации Алексей МУХИН;
- генеральный директор АО УК "Спутник" Александр ЛОСЕВ;
- теле- и радиоведущая (ВГТРК) Анна ШАФРАН;
- профессор Военной академии наук Сергей СУДАКОВ;
- директор Международного института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ;
- эксперт АО "Крибрум" Артем КУРИЦЫН.
В последнее время стало очевидным разворачивание масштабных медиакампаний странами, которые перестали стесняться обвинять Россию не только в выдуманных, но и в своих собственных грехах. "Русские хакеры" становятся сказкой, которой пугают и уже не детей. Эта информационная война, с официальным применением ресурсов и даже специализированных военных подразделений ("кибервойск"), ведется системно – с определенными этапами реализации, специфическими целями и планами нанесения как можно большего экономического ущерба "противнику". В ее ходе на Россию навешивается ярлык "государства-агрессора", который должен в принципе оправдать любое воздействие на нее, "расчеловечив" – даже вне пределов международного права. При этом доказательная база у обвинения крайне размытая, вернее, ее практически нет.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- директор Центра политической информации Алексей МУХИН;
- генеральный директор АО УК "Спутник" Александр ЛОСЕВ;
- теле- и радиоведущая (ВГТРК) Анна ШАФРАН;
- профессор Военной академии наук Сергей СУДАКОВ;
- директор Международного института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ;
- эксперт АО "Крибрум" Артем КУРИЦЫН.
В последнее время стало очевидным разворачивание масштабных медиакампаний странами, которые перестали стесняться обвинять Россию не только в выдуманных, но и в своих собственных грехах. "Русские хакеры" становятся сказкой, которой пугают и уже не детей. Эта информационная война, с официальным применением ресурсов и даже специализированных военных подразделений ("кибервойск"), ведется системно – с определенными этапами реализации, специфическими целями и планами нанесения как можно большего экономического ущерба "противнику". В ее ходе на Россию навешивается ярлык "государства-агрессора", который должен в принципе оправдать любое воздействие на нее, "расчеловечив" – даже вне пределов международного права. При этом доказательная база у обвинения крайне размытая, вернее, ее практически нет.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru