Онлайн-конференция об информационной борьбе Запада против России

- директор Центра политической информации Алексей МУХИН;- генеральный директор АО УК "Спутник" Александр ЛОСЕВ;- теле- и радиоведущая (ВГТРК) Анна ШАФРАН;- профессор Военной академии наук Сергей СУДАКОВ;- директор Международного института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ;- эксперт АО "Крибрум" Артем КУРИЦЫН.В последнее время стало очевидным разворачивание масштабных медиакампаний странами, которые перестали стесняться обвинять Россию не только в выдуманных, но и в своих собственных грехах. "Русские хакеры" становятся сказкой, которой пугают и уже не детей. Эта информационная война, с официальным применением ресурсов и даже специализированных военных подразделений ("кибервойск"), ведется системно – с определенными этапами реализации, специфическими целями и планами нанесения как можно большего экономического ущерба "противнику". В ее ходе на Россию навешивается ярлык "государства-агрессора", который должен в принципе оправдать любое воздействие на нее, "расчеловечив" – даже вне пределов международного права. При этом доказательная база у обвинения крайне размытая, вернее, ее практически нет.