Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-01T21:20
https://ria.ru/20200601/1572317477.html
Более 17 тысяч бойцов нацгвардии борются с беспорядками в США
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572266928_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_1f9a3316f0238a82b3275e4f5cc7cf94.jpg
РИА Новости

Более 17 тысяч бойцов нацгвардии борются с беспорядками в США

21:20 01.06.2020
1953
© РИА Новости / Михаил ТургиевМиннеаполис возвращается к мирной жизни
Миннеаполис возвращается к мирной жизни
© РИА Новости / Михаил Тургиев
ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Более 17 тыс бойцов нацгвардии борются с беспорядками в США, сообщил глава федерального Бюро Национальной гвардии генерал Джозеф Ленгиел.
"Сегодня 17 015 солдат Национальной гвардии помогают гражданским местным властям и властям штатов, которые борются с гражданскими беспорядками", - написал Ленгиел в Twitter.
Всего, по его словам, внутри США развернуты 66,7 тысячи бойцов Нацгвардии, из которых 45 тысяч помогают в борьбе с эпидемией коронавируса. Еще 28 тысяч находятся за границей.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских, который наступил коленом на шею Флойда при задержании, был обвинен в убийстве по неосторожности.
Сотрудники полиции в Миннеаполисе
Вчера, 20:25
В ООН прокомментировали инцидент с журналистом РИА Новости в Миннеаполисе
4281023
Обсудить 2
Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаСШАВ мире
Рекомендуем
Богдан Вечирко
Стали известны подробности о въехавшем в толпу в Миннеаполисе украинце
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер Канады заявил, что Россия будет оставаться "за пределами" G7
Сотрудники полиции арестовывают протестующую в Атланте, США
Захарова назвала события в США "американской трагедией" сегодняшнего дня
Сотрудники полиции в Миннеаполисе
В ООН прокомментировали инцидент с журналистом РИА Новости в Миннеаполисе
Президент США Дональд Трамп
Трамп провел совещание по беспорядкам с главой Пентагона и генпрокурором
РИА Новости. Екатерина Чеснокова, STF
На актера Джона Кьюсака напали полицейские в Чикаго
Сотрудники полиции и участники протеста в Миннеаполисе
МИД резко ответил на заявления о "причастности" России к протестам в США
Протестующие в Миннеаполисе
Белый дом заявил, что не потерпит насилия в ходе протестов
Генеральный прокурор США Уильям Барр
Генпрокурор США приказал направить спецсилы в Вашингтон и Майами
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе, США
Независимые судмедэксперты назвали причину смерти Джорджа Флойда
Полицейские стоят в оцеплении во время протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
В Нью-Йорке ввели комендантский час
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Путин провел телефонный разговор с Трампом
Миннеаполис возвращается к мирной жизни
Белый дом призвал губернаторов больше привлекать Национальную гвардию
Разграбленное кафе
На Манхэттене мародеры бьют витрины и грабят магазины
В США полицейский напал на корреспондента РИА Новости
США нарушают права журналистов и собственную конституцию, заявили в МИД
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:58Роспотребнадзор рассказал, как мошенники используют пандемию COVID-19
03:55В Китае за сутки выявили пять случаев COVID-19
03:53В Мексике за сутки 237 человек умерли от коронавируса
03:50Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5
03:46На Манхэттене мародеры бьют витрины и грабят магазины
03:44"Росатом" изобрел новый метод борьбы с коронавирусом
03:43Норвежцы под полом нашли артефакты времен викингов
03:22В России на этой неделе ожидаются крупные пожары в четырех округах
03:19Эксперт рассказала, какие приложения в смартфоне могут быть небезопасными
03:18На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом
03:14Три спутника для исследования Арктики начнут производить с 2021 года
03:11Сбербанк рассказал о популярных схемах мошенничества при онлайн-покупках
03:06Мантуров рассчитывает, что интернет-продажи алкоголя разрешат в 2020 году
03:03К Земле летит потенциально опасный астероид
03:01Трамп назвал охватившие страну беспорядки терроризмом
02:58Протестующие остаются на улицах Вашингтона, несмотря на комендантский час
02:56Ученые объяснили происхождение пирамид в Мексике
02:46Аргентина вновь продлила срок переговоров по долгу
02:43Директор "Южмаша" пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
02:39В России за сутки потушили 35 лесных пожаров
Лента новостейМолния