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2020-06-01T22:45
https://ria.ru/20200601/1572317395.html
Стали известны подробности о въехавшем в толпу в Миннеаполисе украинце
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РИА Новости

Стали известны подробности о въехавшем в толпу в Миннеаполисе украинце

21:18 01.06.2020 (обновлено: 22:45 01.06.2020)
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© REUTERS / Hennepin County Sheriff's OfficeБогдан Вечирко
Богдан Вечирко
© REUTERS / Hennepin County Sheriff's Office
Богдан Вечирко. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Богдан Вечирко, протаранивший толпу бунтующих американцев в Миннеаполисе на грузовике, служил в ВСУ и был ярым поклонником Дональда Трампа, пишет "Страна.ua".
Богдан Вечирко живет в городке Отсиго недалеко от Миннеаполиса, ему 35 лет, и он работает на местную грузовую компанию. Мужчина активно поддерживает республиканцев и президента Трампа, в прошлом и позапрошлом году трижды жертвовал по 100-115 долларов как партии, так и комитету "Сделаем Америку снова великой".
Известно, что у Вечирко были проблемы с законом. Его обвиняли в ложных вызовах спасателей и нападении на членов семьи с угрозами насилия, за что мужчину осудили по статье "Хулиганство". Кроме того, он управлял снегоходом без регистрации, не пристегивался ремнем безопасности в машине и не имел страховки.
По данным одного из сайтов для мигрантов, мужчина родился в Винницкой области. В его фейсбуке ранее были фотографии в военной форме, а в друзьях множество бойцов из десантных бригад ВСУ. Однако Вечирко в последние дни вычистил свою страницу от изображений и статусов.
Распространенный в сети Интернет скриншот аккаунта Богдана Вечирко в Facebook
Распространенный в сети Интернет скриншот аккаунта Богдана в Facebook
Распространенный в сети Интернет скриншот аккаунта Богдана Вечирко в Facebook
Накануне во время беспорядков в Миннеаполисе грузовик проехал через толпу протестующих, которые вышли на демонстрацию из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полиции. В результате инцидента никто не пострадал. Водителя задержали на месте происшествия.
Миннеаполис возвращается к мирной жизни
Вчера, 06:35
Миннеаполис начинает возвращаться к нормальной жизни
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МиннеаполисСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Украинский националист живущий в США... это всё что нужно знать и про Украину и про ее националистов.
1 июня, 22:57
rrmgt1
9250003
Моя читаль и плакаль жертвовать 100$ Трампу, управлять снегоходом без прав... отьявленный хулиган , дадут пожизненное
1 июня, 22:07
Double Click
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