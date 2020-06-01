Стали известны подробности о въехавшем в толпу в Миннеаполисе украинце

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Богдан Вечирко, протаранивший толпу бунтующих американцев в Миннеаполисе на грузовике, служил в ВСУ и был ярым поклонником Дональда Трампа, пишет "Страна.ua".
Богдан Вечирко живет в городке Отсиго недалеко от Миннеаполиса, ему 35 лет, и он работает на местную грузовую компанию. Мужчина активно поддерживает республиканцев и президента Трампа, в прошлом и позапрошлом году трижды жертвовал по 100-115 долларов как партии, так и комитету "Сделаем Америку снова великой".
Известно, что у Вечирко были проблемы с законом. Его обвиняли в ложных вызовах спасателей и нападении на членов семьи с угрозами насилия, за что мужчину осудили по статье "Хулиганство". Кроме того, он управлял снегоходом без регистрации, не пристегивался ремнем безопасности в машине и не имел страховки.
По данным одного из сайтов для мигрантов, мужчина родился в Винницкой области. В его фейсбуке ранее были фотографии в военной форме, а в друзьях множество бойцов из десантных бригад ВСУ. Однако Вечирко в последние дни вычистил свою страницу от изображений и статусов.
Распространенный в сети Интернет скриншот аккаунта Богдана Вечирко в Facebook
Распространенный в сети Интернет скриншот аккаунта Богдана Вечирко в Facebook
Накануне во время беспорядков в Миннеаполисе грузовик проехал через толпу протестующих, которые вышли на демонстрацию из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полиции. В результате инцидента никто не пострадал. Водителя задержали на месте происшествия.