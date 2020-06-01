Стали известны подробности о въехавшем в толпу в Миннеаполисе украинце

Известно, что у Вечирко были проблемы с законом. Его обвиняли в ложных вызовах спасателей и нападении на членов семьи с угрозами насилия, за что мужчину осудили по статье "Хулиганство". Кроме того, он управлял снегоходом без регистрации, не пристегивался ремнем безопасности в машине и не имел страховки.