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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T21:16
https://ria.ru/20200601/1572317317.html
В Израиле еще 98 человек заразились коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569175959_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_f8b75cf0f4641655cfbbeee0593ed269.jpg
РИА Новости

В Израиле еще 98 человек заразились коронавирусом

21:15 01.06.2020 (обновлено: 21:16 01.06.2020)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 июн - РИА Новости. Число подтвержденных случаев COVID-19 в Израиле возросло в понедельник на 98 и достигло 17 169, число жертв не изменилось - 285, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным министерства на понедельник, сейчас COVID-19 больны 2006 человек, 32 находятся в тяжелом состоянии, 29 из них нуждаются в искусственной вентиляции легких.
В субботу в Израиле из-за роста заболеваемости вновь открылись мобильные пункты проверок на COVID-19. В стране в среду были отменены последние серьезные ограничения, связанные с коронавирусом. Открылись кафе, рестораны, пабы, бары, заработали бассейны. Граждане еще обязаны соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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