В Израиле еще 98 человек заразились коронавирусом

По данным министерства на понедельник, сейчас COVID-19 больны 2006 человек, 32 находятся в тяжелом состоянии, 29 из них нуждаются в искусственной вентиляции легких.

В субботу в Израиле из-за роста заболеваемости вновь открылись мобильные пункты проверок на COVID-19. В стране в среду были отменены последние серьезные ограничения, связанные с коронавирусом. Открылись кафе, рестораны, пабы, бары, заработали бассейны. Граждане еще обязаны соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах.