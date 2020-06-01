Кадыров сообщил о возобновлении пятничных молитв в Чечне

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Коллективные пятничные молитвы возобновятся в центральных мечетях Чечни с соблюдением мер предосторожности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
Коллективные пятничные молитвы были отменены в регионе с 10 апреля из-за распространения коронавирусной инфекции.
"После консультаций с муфтиятом республики принято решение возобновить проведение пятничных молитв в центральных мечетях районов и городских округов, также смягчаются требования к траурным обрядам. Естественно, всё это исключительно при условии строгого соблюдения мер предосторожности – от обеспечения социальной дистанции до наличия масок", - написал Кадыров в Telegram.
Он отметил, что абсолютное большинство жителей республики поддерживает меры по борьбе с COVID-19.
"В целом эпидемиологическая ситуация в республике стабильная. На случай осложнения ситуации ведётся подготовка дополнительных мест, планируется приобретение кислородных станций и КТ", - подчеркнул Кадыров.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.