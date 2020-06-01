Кадыров сообщил о возобновлении пятничных молитв в Чечне

"После консультаций с муфтиятом республики принято решение возобновить проведение пятничных молитв в центральных мечетях районов и городских округов, также смягчаются требования к траурным обрядам. Естественно, всё это исключительно при условии строгого соблюдения мер предосторожности – от обеспечения социальной дистанции до наличия масок", - написал Кадыров в Telegram.