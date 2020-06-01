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Религия и мировоззрение
2020-06-01T21:12
https://ria.ru/20200601/1572317204.html
Кадыров сообщил о возобновлении пятничных молитв в Чечне
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572024175_0:48:800:498_1036x0_80_0_0_4a1e385f9831c8828a7fec94596a6774.jpg
РИА Новости

Кадыров сообщил о возобновлении пятничных молитв в Чечне

21:12 01.06.2020
823
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Коллективные пятничные молитвы возобновятся в центральных мечетях Чечни с соблюдением мер предосторожности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
Коллективные пятничные молитвы были отменены в регионе с 10 апреля из-за распространения коронавирусной инфекции.
"После консультаций с муфтиятом республики принято решение возобновить проведение пятничных молитв в центральных мечетях районов и городских округов, также смягчаются требования к траурным обрядам. Естественно, всё это исключительно при условии строгого соблюдения мер предосторожности – от обеспечения социальной дистанции до наличия масок", - написал Кадыров в Telegram.
Он отметил, что абсолютное большинство жителей республики поддерживает меры по борьбе с COVID-19.
"В целом эпидемиологическая ситуация в республике стабильная. На случай осложнения ситуации ведётся подготовка дополнительных мест, планируется приобретение кислородных станций и КТ", - подчеркнул Кадыров.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Новости - Религия и мировоззрениеЧеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровОбщество
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