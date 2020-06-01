Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T21:18
https://ria.ru/20200601/1572317176.html
В Боливии из-за COVID-19 закрыли город Тринидад
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569397620_0:170:3153:1944_1036x0_80_0_0_b2d2478071c8ce24dc3baa5ded51c970.jpg
РИА Новости

В Боливии из-за COVID-19 закрыли город Тринидад

21:18 01.06.2020
216
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТесты на COVID-19 в лаборатории
Тесты на COVID-19 в лаборатории
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
БУЭНОС-АЙРЕС, 1 июн – РИА Новости. Власти Боливии с 1 июня закрыли город Тринидад в центральной части страны, где проживают более 100 тысяч человек, из-за быстрого распространения коронавируса.
Министерство здравоохранение страны ранее заявило, что город надо "заключить в капсулу" примерно на неделю, чтобы сдержать заражения. Медики, военные и волонтеры будут обходить дом за домом и выявлять случаи заболевания COVID-19.
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
31 мая, 01:01Распространение нового коронавируса
Вирусолог раскритиковал новую версию происхождения коронавируса
"Инкапсуляция Тринидада началась. Врачи и волонтеры будут обходить дом за домом с лекарствами и едой", - написал в Twitter глава президентской администрации Йерко Нуньес.
Департамент Бени, центром которого является Тринидад, - второй по числу заболевших коронавирусом в стране: из 9 тысяч 982 положительных случаев 1809 зарегистрированы в Бени. На первом месте регион Санта-Крус, где 6711 случаев.
Как сообщает газета La Razon со ссылкой на министерство обороны, в Тринидад прибыли 850 военных, полицейских, медиков, пожарных и волонтеров из других регионов для контроля и борьбы с болезнью. Уже выявлено 19 случаев заражения, еще 126 на подозрении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыТринидадБоливияВ мире
Рекомендуем
Богдан Вечирко
Стали известны подробности о въехавшем в толпу в Миннеаполисе украинце
Девушка с телефоном на кровати
Мужчина придумал изощренный способ отомстить девушке за измену
Сотрудники полиции арестовывают протестующую в Атланте, США
Захарова назвала события в США "американской трагедией" сегодняшнего дня
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер Канады заявил, что Россия будет оставаться "за пределами" G7
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе, США
Независимые судмедэксперты назвали причину смерти Джорджа Флойда
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
СМИ: способное достроить Nord Stream 2 судно обрело нового владельца
Сотрудники полиции и участники протеста в Миннеаполисе
МИД резко ответил на заявления о "причастности" России к протестам в США
Президент США Дональд Трамп
Трамп провел совещание по беспорядкам с главой Пентагона и генпрокурором
Полицейские стоят в оцеплении во время протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
В Нью-Йорке ввели комендантский час
РИА Новости. Екатерина Чеснокова, STF
На актера Джона Кьюсака напали полицейские в Чикаго
Миннеаполис возвращается к мирной жизни
Более 17 тысяч бойцов нацгвардии борются с беспорядками в США
Сотрудники полиции в Миннеаполисе
В ООН прокомментировали инцидент с журналистом РИА Новости в Миннеаполисе
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Ракова рассказала, как Москва избежала "итальянского сценария" с COVID-19
Генеральный прокурор США Уильям Барр
Генпрокурор США приказал направить спецсилы в Вашингтон и Майами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:58Роспотребнадзор рассказал, как мошенники используют пандемию COVID-19
03:55В Китае за сутки выявили пять случаев COVID-19
03:53В Мексике за сутки 237 человек умерли от коронавируса
03:50Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5
03:46На Манхэттене мародеры бьют витрины и грабят магазины
03:44"Росатом" изобрел новый метод борьбы с коронавирусом
03:43Норвежцы под полом нашли артефакты времен викингов
03:22В России на этой неделе ожидаются крупные пожары в четырех округах
03:19Эксперт рассказала, какие приложения в смартфоне могут быть небезопасными
03:18На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом
03:14Три спутника для исследования Арктики начнут производить с 2021 года
03:11Сбербанк рассказал о популярных схемах мошенничества при онлайн-покупках
03:06Мантуров рассчитывает, что интернет-продажи алкоголя разрешат в 2020 году
03:03К Земле летит потенциально опасный астероид
03:01Трамп назвал охватившие страну беспорядки терроризмом
02:58Протестующие остаются на улицах Вашингтона, несмотря на комендантский час
02:56Ученые объяснили происхождение пирамид в Мексике
02:46Аргентина вновь продлила срок переговоров по долгу
02:43Директор "Южмаша" пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
02:39В России за сутки потушили 35 лесных пожаров
Лента новостейМолния