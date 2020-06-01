В Боливии из-за COVID-19 закрыли город Тринидад

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 июн – РИА Новости. Власти Власти Боливии с 1 июня закрыли город Тринидад в центральной части страны, где проживают более 100 тысяч человек, из-за быстрого распространения коронавируса.

Министерство здравоохранение страны ранее заявило, что город надо "заключить в капсулу" примерно на неделю, чтобы сдержать заражения. Медики, военные и волонтеры будут обходить дом за домом и выявлять случаи заболевания COVID-19.

"Инкапсуляция Тринидада началась. Врачи и волонтеры будут обходить дом за домом с лекарствами и едой", - написал в Twitter глава президентской администрации Йерко Нуньес.

Департамент Бени, центром которого является Тринидад, - второй по числу заболевших коронавирусом в стране: из 9 тысяч 982 положительных случаев 1809 зарегистрированы в Бени. На первом месте регион Санта-Крус , где 6711 случаев.

Как сообщает газета La Razon со ссылкой на министерство обороны, в Тринидад прибыли 850 военных, полицейских, медиков, пожарных и волонтеров из других регионов для контроля и борьбы с болезнью. Уже выявлено 19 случаев заражения, еще 126 на подозрении.