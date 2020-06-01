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2020-06-01T21:04
https://ria.ru/20200601/1572316858.html
Премьер Канады заявил, что Россия будет оставаться "за пределами" G7
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РИА Новости

Премьер Канады заявил, что Россия будет оставаться "за пределами" G7

21:04 01.06.2020
6829
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, говоря об идее президента США Дональда Трампа пригласить Россию на предстоящий саммит "Большой семерки", заявил, что РФ будет оставаться "за пределами" группы.
Пресс-служба Кремля ранее в понедельник сообщила, что Трамп в ходе телефонного разговора проинформировал президента РФ Владимира Путина о своей идее проведения в сентябре саммита G7 с возможным приглашением лидеров России, Индии, Австралии и Республики Корея. Ранее директор Белого дома по стратегическим коммуникациям Алисса Фара заявила, что саммит расширенной группы стран позволит обсудить "будущее Китая".
"Россия была исключена из G7... и продолжающиеся с ее стороны неуважение и нарушение международных правил и норм - причина, по которой она остается и будет оставаться за пределами G7", - сказал Трюдо на пресс-конференции, которую в Twitter транслировал канадский телеканал CBC News.
Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Вчера, 18:47
Трамп проинформировал Путина о своей идее проведения саммита G7
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Джастин ТрюдоG7Дональд ТрампВладимир ПутинМоскваСочиСШАВ мире
Популярные комментарии
В любом международном институте, включая G7-8, Россия может находиться не по желанию Трампа, Трюдо или Джонсона, а по воле Путина, если он решит, что присутствие России в G7-8 отвечает её национальным интересам. Точка.
1 июня, 21:12
vv.p.neznamov
5441017
трюдо тугой сильно. как трамп на сегодняшний день скажет, так вшивая семерка и сделает. будут стоять и мило улыбаться. другое дело, что ввп не поедет.
1 июня, 21:27
Evgeniy Domichev
3322006
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