Премьер Канады заявил, что Россия будет оставаться "за пределами" G7

"Россия была исключена из G7... и продолжающиеся с ее стороны неуважение и нарушение международных правил и норм - причина, по которой она остается и будет оставаться за пределами G7", - сказал Трюдо на пресс-конференции, которую в Twitter транслировал канадский телеканал CBC News.