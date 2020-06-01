Во Франции более 14,2 тысячи человек с COVID-19 остаются в больницах

ПАРИЖ, 1 июн – РИА Новости. Число госпитализированных с коронавирусом во Число госпитализированных с коронавирусом во Франции за сутки снизилось на 34 и составляет 14 288 человек, сообщает министерство здравоохранения страны в понедельник.

В воскресенье сообщалось о 14 322 госпитализированных.

"14 288 человек находятся в больницах с COVID-19 (неделю назад число госпитализированных составляло 16 798 человек)", - говорится в коммюнике. За последние сутки в больницы поступили 89 новых пациентов.

В реанимации находятся 1302 человека (на прошлой неделе – 1609 человек). Девять человек поступили в реанимацию за последние сутки. Общее число больных в реанимации снизилось на 17 по сравнению с воскресеньем.

С начала эпидемии были госпитализированы 101,7 тысячи человек, почти 18 тысяч находились в реанимации, 68,4 тысячи выздоровели и вернулись домой.

В больницах скончались 18 506 человек. Данные о смертях, зарегистрированных в социальных и медико-социальных учреждениях, будут обновлены во вторник, сообщает министерство. По данным на пятницу, в таких учреждениях от коронавируса умерли 10 327 человек.