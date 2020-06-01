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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T20:51
https://ria.ru/20200601/1572316310.html
Во Франции более 14,2 тысячи человек с COVID-19 остаются в больницах
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570003546_0:32:1884:1092_1036x0_80_0_0_2d3ee5b6bb96f0e9770a853a79617998.jpg
РИА Новости

Во Франции более 14,2 тысячи человек с COVID-19 остаются в больницах

20:51 01.06.2020
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© AFP 2020 / Mehdi FedouachМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Бордо, Франция
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Бордо, Франция
© AFP 2020 / Mehdi Fedouach
ПАРИЖ, 1 июн – РИА Новости. Число госпитализированных с коронавирусом во Франции за сутки снизилось на 34 и составляет 14 288 человек, сообщает министерство здравоохранения страны в понедельник.
В воскресенье сообщалось о 14 322 госпитализированных.
"14 288 человек находятся в больницах с COVID-19 (неделю назад число госпитализированных составляло 16 798 человек)", - говорится в коммюнике. За последние сутки в больницы поступили 89 новых пациентов.
В реанимации находятся 1302 человека (на прошлой неделе – 1609 человек). Девять человек поступили в реанимацию за последние сутки. Общее число больных в реанимации снизилось на 17 по сравнению с воскресеньем.
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С начала эпидемии были госпитализированы 101,7 тысячи человек, почти 18 тысяч находились в реанимации, 68,4 тысячи выздоровели и вернулись домой.
В больницах скончались 18 506 человек. Данные о смертях, зарегистрированных в социальных и медико-социальных учреждениях, будут обновлены во вторник, сообщает министерство. По данным на пятницу, в таких учреждениях от коронавируса умерли 10 327 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыФранцияВ мире
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