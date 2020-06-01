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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T20:46
https://ria.ru/20200601/1572316181.html
Еще 113 военных вылечились от коронавируса за сутки
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570745164_0:192:2959:1856_1036x0_80_0_0_0412c2759bf752df4636ba6a88476593.jpg
РИА Новости

Еще 113 военных вылечились от коронавируса за сутки

20:45 01.06.2020 (обновлено: 20:46 01.06.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваВид с Пушкинской набережной в Парке Горького на здание министерства обороны РФ
Вид с Пушкинской набережной в Парке Горького на здание министерства обороны РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Еще 113 военнослужащих в ВС РФ вылечились от новой коронавирусной инфекции за прошедшие сутки, общее число выздоровевших достигло 3710 человек, сообщается на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 113 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 3710 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по истечении 14 суток и второго отрицательного результата тестирования сняты с наблюдения 182 военных. Общая численность снятых с медконтроля - 11 429 человек.
"В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях на текущие сутки установлено 1489 военнослужащих с положительными результатами тестирования... Военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей высших военных учебных заведений с положительными результатами тестирования – 505 человек", - отмечается в сообщении.
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Добавляется, что за прошедшие сутки среди гражданского персонала ВС РФ после лечения выздоровели 37 человек. Общая численность выздоровевших сотрудников гражданского персонала - 340 человек.
Кроме того, установлено на текущие сутки инфицированных сотрудников гражданского персонала ВС РФ – 351 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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