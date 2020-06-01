Еще 113 военных вылечились от коронавируса за сутки

Вид с Пушкинской набережной в Парке Горького на здание министерства обороны РФ

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Еще 113 военнослужащих в Еще 113 военнослужащих в ВС РФ вылечились от новой коронавирусной инфекции за прошедшие сутки, общее число выздоровевших достигло 3710 человек, сообщается на сайте Минобороны России

"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 113 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 3710 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по истечении 14 суток и второго отрицательного результата тестирования сняты с наблюдения 182 военных. Общая численность снятых с медконтроля - 11 429 человек.

"В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях на текущие сутки установлено 1489 военнослужащих с положительными результатами тестирования... Военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей высших военных учебных заведений с положительными результатами тестирования – 505 человек", - отмечается в сообщении.

Добавляется, что за прошедшие сутки среди гражданского персонала ВС РФ после лечения выздоровели 37 человек. Общая численность выздоровевших сотрудников гражданского персонала - 340 человек.

Кроме того, установлено на текущие сутки инфицированных сотрудников гражданского персонала ВС РФ – 351 человек.