В Госдуме призвали США обеспечить безопасность российских журналистов

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Депутат Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет призвал американские власти обеспечить безопасность российских журналистов, освещающих события в США , в противном случае это будет расцениваться как попрание демократии и проявление санкционированного насилия.

Ранее сообщалось, что полиция Миннеаполиса целенаправленно применила слезоточивый спрей против журналистов - съемочной группы телеканала VICE и корреспондента РИА Новости Михаила Тургиева уже после разгона акции протеста. МИА "Россия сегодня" потребовало от властей США расследования действий полицейских.

"США, с их слов, являются адептами демократии, но на практике мы видим обратное. США обязаны обеспечить безопасность российских журналистов и их права на освещение ситуации внутри страны. В противном случае это будет расцениваться как попрание демократии и проявление санкционированного насилия", - сказал РИА Новости Шеремет.

Депутат выразил надежду, что инцидент с применением слезоточивого спрея к журналистам впредь не повторится.

МИД РФ расценил инцидент с Тургиевым как проявление необоснованной жестокости, а губернатор штата Миннесота Тим Уолц извинился перед журналистами, которые были задержаны или подверглись нападению полиции в ночь на воскресенье. Посольство РФ, в свою очередь, направило ноту в госдеп.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал власти США обеспечить безопасную работу журналистов, освещающих протесты. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик , комментируя этот инцидент, заявил, что "все эти случаи должны быть расследованы". Кроме того, Американская неправительственная организация "Фонд свободы прессы" (Freedom of the Press Foundation) включила инцидент с журналистом РИА Новости во время протестов в Миннеаполисе в свою базу данных и в дальнейшем сообщит детали об этом случае.