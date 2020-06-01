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В Госдуме призвали США обеспечить безопасность российских журналистов
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РИА Новости

В Госдуме призвали США обеспечить безопасность российских журналистов

20:42 01.06.2020
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© РИА Новости / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкПротестующие в Вашингтоне
Протестующие в Вашингтоне
© РИА Новости / Артур Габдрахманов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет призвал американские власти обеспечить безопасность российских журналистов, освещающих события в США, в противном случае это будет расцениваться как попрание демократии и проявление санкционированного насилия.
Ранее сообщалось, что полиция Миннеаполиса целенаправленно применила слезоточивый спрей против журналистов - съемочной группы телеканала VICE и корреспондента РИА Новости Михаила Тургиева уже после разгона акции протеста. МИА "Россия сегодня" потребовало от властей США расследования действий полицейских.
"США, с их слов, являются адептами демократии, но на практике мы видим обратное. США обязаны обеспечить безопасность российских журналистов и их права на освещение ситуации внутри страны. В противном случае это будет расцениваться как попрание демократии и проявление санкционированного насилия", - сказал РИА Новости Шеремет.
Депутат выразил надежду, что инцидент с применением слезоточивого спрея к журналистам впредь не повторится.
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МИД РФ расценил инцидент с Тургиевым как проявление необоснованной жестокости, а губернатор штата Миннесота Тим Уолц извинился перед журналистами, которые были задержаны или подверглись нападению полиции в ночь на воскресенье. Посольство РФ, в свою очередь, направило ноту в госдеп.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал власти США обеспечить безопасную работу журналистов, освещающих протесты. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя этот инцидент, заявил, что "все эти случаи должны быть расследованы". Кроме того, Американская неправительственная организация "Фонд свободы прессы" (Freedom of the Press Foundation) включила инцидент с журналистом РИА Новости во время протестов в Миннеаполисе в свою базу данных и в дальнейшем сообщит детали об этом случае.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаАрлем ДезирСтефан ДюжаррикМихаил ШереметГосдума РФООНСШАВ мире
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