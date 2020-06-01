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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T20:39
https://ria.ru/20200601/1572315978.html
Число зараженных коронавирусом в Турции выросло за сутки на 827
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564557094_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_999617f8293632529d549385efc0cdff.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Турции выросло за сутки на 827

20:39 01.06.2020
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© AP Photo / Turkish Ministry of Health/Huseyin AvciМедицинский персонал в аэропорту Анкары, Турция
Медицинский персонал в аэропорту Анкары, Турция
© AP Photo / Turkish Ministry of Health/Huseyin Avci
АНКАРА, 1 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 827, умерли 23 человека, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Это наименьшие суточные показатели новых случаев коронавируса в Турции с 25 марта.
"Сегодня выявлены 827 новых случаев, всего заразившихся 164 769. Мы потеряли сегодня 23 пациентов, всего умерших - 4563. Вылечились сегодня 974 пациента, всего – 128 947", - написал Коджа в Twitter.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоТурцияВ мире
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