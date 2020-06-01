Число зараженных коронавирусом в Турции выросло за сутки на 827

Это наименьшие суточные показатели новых случаев коронавируса в Турции с 25 марта.

"Сегодня выявлены 827 новых случаев, всего заразившихся 164 769. Мы потеряли сегодня 23 пациентов, всего умерших - 4563. Вылечились сегодня 974 пациента, всего – 128 947", - написал Коджа в Twitter.