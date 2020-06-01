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Тамбовская область
2020-06-01T20:38
https://ria.ru/20200601/1572315946.html
В Уварово Тамбовской области к концу лета будет достроен детский сад
https://cdn21.img.ria.ru/images/152342/91/1523429122_0:210:2001:1335_1036x0_80_0_0_dfa43ccd2524a1132be0bfdc87d46477.jpg
РИА Новости

В Уварово Тамбовской области к концу лета будет достроен детский сад

20:38 01.06.2020
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© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
ТАМБОВ, 1 июн – РИА Новости. Новый детский сад в городе Уварово Тамбовской области, рассчитанный на 50 мест, будет сдан в срок - в конце августа, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Для ликвидации очереди в детские сады в Тамбовской области по региональному проекту "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" национального проекта "Демография" в 2020 году будет завершено строительство семи детсадов на 910 мест, начато возведение еще трех -  на 490 мест. В  данный момент детские сады строятся в городах Тамбов и Уварово, в Тамбовском районе.             
"Строительство детского сада "Вишенка" начали в конце 2019 года. Он будет рассчитан на 50 мест. На эти цели выделен 61 миллион рублей, из которых 41 миллион рублей - средства федерального бюджета. Проект разработан в соответствии с требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений, с учетом современных технологий, включен в реестр типовой проектной документации Минстроя РФ. Сейчас ведется отделка внутренних помещений, монтаж фасада, устройство и гидроизоляция полов, а также сантехработы. Завершается гидроизоляция чердачного помещения. Наружные сети водоотведения подведены к зданию. Идут работы по монтажу внутренних и наружных сетей водоснабжения", - сказал представитель пресс-службы.
По его словам, "Вишенка" станет вторым корпусом детского сада "Золотая рыбка". Здесь будут организованы  две группы для детей от 1,5 до 2 лет,  одна группа  для детей от 2 до 3 лет. По достижении воспитанниками 3-летнего возраста они будут переходить в главный корпус детского сада для продолжения дошкольного образования.
"Концепция детского сада предусматривает создание образовательной среды для развития творческих способностей детей. Для них оборудуют арт-зону,  сенсорную комнату, изостудию, музыкально-спортивный зал", - добавил собеседник агентства.
В День защиты детей 1 июня на новом объекте в Уварово побывал  губернатор области Александр Никитин. "Коронавирус не помешает выполнению национальных проектов в регионе. Объект будет введен в эксплуатацию уже в конце августа, а, значит, в городе исчезнет очередь в детские сады и появятся новые рабочие места", - приводит пресс-служба слова Никитина.
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В пресс-службе добавили, что в период с 2015 по 2019 годы в области создано более 7 тысяч дополнительных дошкольных мест. Построено семь современных детских садов почти на 2 тысячи мест. За счет проведения капитального ремонта 25 детских садов и развития вариативных форм дошкольного образования создано более 5 тысяч мест.  Общий объем средств, направленных на создание дополнительных мест, составил почти 2 миллиарда рублей. Все это позволило сохранить стопроцентную доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет. 
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Тамбовская областьАлександр НикитинТамбовская областьОбщество
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