В Уварово Тамбовской области к концу лета будет достроен детский сад

ТАМБОВ, 1 июн – РИА Новости. Новый детский сад в городе Новый детский сад в городе Уварово Тамбовской области , рассчитанный на 50 мест, будет сдан в срок - в конце августа, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Для ликвидации очереди в детские сады в Тамбовской области по региональному проекту "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" национального проекта "Демография" в 2020 году будет завершено строительство семи детсадов на 910 мест, начато возведение еще трех - на 490 мест. В данный момент детские сады строятся в городах Тамбов и Уварово, в Тамбовском районе.

"Строительство детского сада "Вишенка" начали в конце 2019 года. Он будет рассчитан на 50 мест. На эти цели выделен 61 миллион рублей, из которых 41 миллион рублей - средства федерального бюджета. Проект разработан в соответствии с требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений, с учетом современных технологий, включен в реестр типовой проектной документации Минстроя РФ. Сейчас ведется отделка внутренних помещений, монтаж фасада, устройство и гидроизоляция полов, а также сантехработы. Завершается гидроизоляция чердачного помещения. Наружные сети водоотведения подведены к зданию. Идут работы по монтажу внутренних и наружных сетей водоснабжения", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, "Вишенка" станет вторым корпусом детского сада "Золотая рыбка". Здесь будут организованы две группы для детей от 1,5 до 2 лет, одна группа для детей от 2 до 3 лет. По достижении воспитанниками 3-летнего возраста они будут переходить в главный корпус детского сада для продолжения дошкольного образования.

"Концепция детского сада предусматривает создание образовательной среды для развития творческих способностей детей. Для них оборудуют арт-зону, сенсорную комнату, изостудию, музыкально-спортивный зал", - добавил собеседник агентства.

В День защиты детей 1 июня на новом объекте в Уварово побывал губернатор области Александр Никитин . "Коронавирус не помешает выполнению национальных проектов в регионе. Объект будет введен в эксплуатацию уже в конце августа, а, значит, в городе исчезнет очередь в детские сады и появятся новые рабочие места", - приводит пресс-служба слова Никитина.