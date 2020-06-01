Собянин прокомментировал решение о проведении голосования по Конституции

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя решение о проведении голосования по поправкам в Конституцию РФ, отметил, что сейчас самое время принимать решения, которые помогут избежать проблем в будущем.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ о назначении 1 июля датой голосования по поправкам в конституцию.
"Кажется, что нам сейчас не до этого. Пандемия, проблемы с экономикой, какие уж тут голосования. Действительно, проблемы есть, и проблемы серьезные. Но непринятые решения тоже являются серьезной проблемой... Поэтому самое время принимать решения, которые помогут избежать проблем не столько сегодня, сколько завтра, в будущем. Загодя готовиться к любым вызовам и быть сильными, независимыми, несмотря на все невзгоды", - написал Собянин в своем блоге.
Мэр столицы отметил, что ситуация с пандемией коронавируса выявила не только сильные стороны общества и беспримерный героизм врачей, но и проблемы в организации медицины, науки, региональном управлении, подчеркнув, что это не самое страшное испытание из возможных в беспокойном и нестабильном мире.