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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-01T20:35
https://ria.ru/20200601/1572315870.html
Собянин прокомментировал решение о проведении голосования по Конституции
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569829871_101:411:3010:2047_1036x0_80_0_0_7e0dd624d06b68eceff3247177fe8a57.jpg
РИА Новости

Собянин прокомментировал решение о проведении голосования по Конституции

20:34 01.06.2020 (обновлено: 20:35 01.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя решение о проведении голосования по поправкам в Конституцию РФ, отметил, что сейчас самое время принимать решения, которые помогут избежать проблем в будущем.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ о назначении 1 июля датой голосования по поправкам в конституцию.
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"Кажется, что нам сейчас не до этого. Пандемия, проблемы с экономикой, какие уж тут голосования. Действительно, проблемы есть, и проблемы серьезные. Но непринятые решения тоже являются серьезной проблемой... Поэтому самое время принимать решения, которые помогут избежать проблем не столько сегодня, сколько завтра, в будущем. Загодя готовиться к любым вызовам и быть сильными, независимыми, несмотря на все невзгоды", - написал Собянин в своем блоге.
Мэр столицы отметил, что ситуация с пандемией коронавируса выявила не только сильные стороны общества и беспримерный героизм врачей, но и проблемы в организации медицины, науки, региональном управлении, подчеркнув, что это не самое страшное испытание из возможных в беспокойном и нестабильном мире.
Еще один выходной. Как пройдет голосование по Конституции?
Вчера, 19:04
201110458
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФСергей СобянинВладимир ПутинМоскваОбщество
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зачётно лизнул
1 июня, 21:19
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1070000
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