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Тамбовская область
2020-06-01T20:34
https://ria.ru/20200601/1572315833.html
На Тамбовщине развернули еще 120 коек для лечения больных с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569976333_0:154:2855:1760_1036x0_80_0_0_c0326da88507b19dd746eedcd5d0f613.jpg
РИА Новости

На Тамбовщине развернули еще 120 коек для лечения больных с коронавирусом

20:34 01.06.2020
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© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкПалата интенсивной терапии
Палата интенсивной терапии
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в фотобанк
ТАМБОВ, 1 июн – РИА Новости. В райцентре Уварово Тамбовской области развернули 120 дополнительных коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, это специализированное отделение организовано в соответствии с поручением главы администрации Тамбовской области Александра Никитина на базе Уваровской центральной районной больницы. 
"Здесь обеспечена подводка кислорода к 70% коек, предусмотрена вся необходимая диагностическая база. Медики могут оперативно провести ультразвуковые и рентгенологические исследования, в том числе с использованием компьютерного томографа, а также лабораторную экспресс-диагностику. Палата реанимации и интенсивной терапии оснащена аппаратами ИВЛ и аппаратами мониторинга основных жизненно-важных показателей пациента", - приводит пресс-служба слова Никитина, проконтролировавшего готовность медучреждения.
Он подчеркнул, что свободный коечный фонд – один из ключевых показателей для выстраивания работы, связанной с организацией лечения.
"Наличие свободного коечного фонда позволяет принимать дальнейшие решения в части ослабления мероприятий и режима для постепенного перехода к полноценной жизни. Но самое главное - это уверенность, что в случае новой волны или неожиданного развития ситуации система здравоохранения готова к приему больных, хотя в последние дни мы наблюдаем снижение заболеваемости", - отметил Никитин.
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В пресс-службе добавили, что Минздравом России проведены расчеты дополнительной потребности в коечном фонде для лечения COVID-19, который для Тамбовской области составляет 1007 коек. С учетом развернутых в Уваровской ЦРБ коек этот показатель в Тамбовской области выполнен. Ранее в регионе развернули 4 специализированных Центра для лечения пневмоний, вызванных новой коронавирусной инфекцией, которые обеспечены всем необходимым оборудованием, включая аппараты ИВЛ, а также подводкой кислорода. Кроме того, в это число входят инфекционные койки, имеющиеся на данный момент в тамбовских больницах. 
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