На Тамбовщине развернули еще 120 коек для лечения больных с коронавирусом

"Здесь обеспечена подводка кислорода к 70% коек, предусмотрена вся необходимая диагностическая база. Медики могут оперативно провести ультразвуковые и рентгенологические исследования, в том числе с использованием компьютерного томографа, а также лабораторную экспресс-диагностику. Палата реанимации и интенсивной терапии оснащена аппаратами ИВЛ и аппаратами мониторинга основных жизненно-важных показателей пациента", - приводит пресс-служба слова Никитина, проконтролировавшего готовность медучреждения.

"Наличие свободного коечного фонда позволяет принимать дальнейшие решения в части ослабления мероприятий и режима для постепенного перехода к полноценной жизни. Но самое главное - это уверенность, что в случае новой волны или неожиданного развития ситуации система здравоохранения готова к приему больных, хотя в последние дни мы наблюдаем снижение заболеваемости", - отметил Никитин.

В пресс-службе добавили, что Минздравом России проведены расчеты дополнительной потребности в коечном фонде для лечения COVID-19, который для Тамбовской области составляет 1007 коек. С учетом развернутых в Уваровской ЦРБ коек этот показатель в Тамбовской области выполнен. Ранее в регионе развернули 4 специализированных Центра для лечения пневмоний, вызванных новой коронавирусной инфекцией, которые обеспечены всем необходимым оборудованием, включая аппараты ИВЛ, а также подводкой кислорода. Кроме того, в это число входят инфекционные койки, имеющиеся на данный момент в тамбовских больницах.