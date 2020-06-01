В саратовском селе, где был выявлен очаг COVID-19, отменят карантин

Карантин в Озерном ввели 4 мая после выявления массового очага коронавируса в психоневрологическом интернате, населенный пункт был закрыт на въезд и выезд. О случае заражения коронавирусом медработника в Озерном психоневрологическом интернате, работавшего в учреждении по совместительству, стало известно 27 апреля. К 7 мая число зараженных достигло 56.

"На основании предписания главного санитарного врача области Ольги Кожановой, с учетом той ситуации, которая у нас развивается и развивалась в селе Озерное Аткарского района, с учетом прошедшего времени и предпринятых мер, сегодня совершенно понятно, что пора снимать карантин. Такое предписание мы сегодня получили, и карантин с завтрашнего дня снимается", - сказал Стрелюхин на заседании оперативного штаба области по борьбе с COVID-19.