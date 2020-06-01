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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T20:31
https://ria.ru/20200601/1572315629.html
В саратовском селе, где был выявлен очаг COVID-19, отменят карантин
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:297:3072:2025_1036x0_80_0_0_8ef41ccbfb62476808be0fa59299cade.jpg
РИА Новости

В саратовском селе, где был выявлен очаг COVID-19, отменят карантин

20:30 01.06.2020 (обновлено: 20:31 01.06.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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САРАТОВ, 1 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Правительство Саратовской области со вторника отменяет режим карантина в селе Озерное Аткарского района, где в психоневрологическом интернате был выявлен очаг COVID-19, сообщил вице-губернатор Александр Стрелюхин.
Карантин в Озерном ввели 4 мая после выявления массового очага коронавируса в психоневрологическом интернате, населенный пункт был закрыт на въезд и выезд. О случае заражения коронавирусом медработника в Озерном психоневрологическом интернате, работавшего в учреждении по совместительству, стало известно 27 апреля. К 7 мая число зараженных достигло 56.
"На основании предписания главного санитарного врача области Ольги Кожановой, с учетом той ситуации, которая у нас развивается и развивалась в селе Озерное Аткарского района, с учетом прошедшего времени и предпринятых мер, сегодня совершенно понятно, что пора снимать карантин. Такое предписание мы сегодня получили, и карантин с завтрашнего дня снимается", - сказал Стрелюхин на заседании оперативного штаба области по борьбе с COVID-19.
Всего в области лабораторно подтверждены 3174 случая заражения коронавирусом, умерли 34 пациента, выздоровели 1206.
Власти региона до 10 июня ограничили работу объектов сферы услуг и торговли, а также обязали людей не покидать дома. Жителям разрешено гулять по двое и заниматься спортом на свежем воздухе, а также ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных, при этом человек должен быть в маске. В области введены спецпропуска для перемещения. Режим карантина сохраняется в Самойловском и Новоузенском районах, а также селах Черкасское и Спасское Вольского района.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСаратовская областьВольский районАткарский районОбщество
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