В Британии зафиксировали наименьшее с марта число жертв COVID-19

ЛОНДОН, 1 июн - РИА Новости, Мария Табак. Число жертв коронавируса в Британии увеличилось за сутки на 111, до 39 045 человек, количество выявленных новых заражений - на 1570, до 276 332 человек, сообщил на брифинге министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.
Оба показатели – самые низкие с конца марта, когда был введен карантин, отметил министр.
Накануне в Британии умерли 119 человек, положительные анализы на коронавирус были у 1936. Статистика за выходные обычно ниже, так как система оповещения не работает в полную силу.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.