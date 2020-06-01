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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T20:29
https://ria.ru/20200601/1572315511.html
В Британии зафиксировали наименьшее с марта число жертв COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570048377_0:223:3245:2048_1036x0_80_0_0_376749dea8f692819e9b87697b3f32d4.jpg
РИА Новости

В Британии зафиксировали наименьшее с марта число жертв COVID-19

20:29 01.06.2020
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© AP Photo / Frank AugsteinПолицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
© AP Photo / Frank Augstein
ЛОНДОН, 1 июн - РИА Новости, Мария Табак. Число жертв коронавируса в Британии увеличилось за сутки на 111, до 39 045 человек, количество выявленных новых заражений - на 1570, до 276 332 человек, сообщил на брифинге министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.
Оба показатели – самые низкие с конца марта, когда был введен карантин, отметил министр.
Накануне в Британии умерли 119 человек, положительные анализы на коронавирус были у 1936. Статистика за выходные обычно ниже, так как система оповещения не работает в полную силу.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВеликобританияВ мире
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