В ООН прокомментировали инцидент с журналистом РИА Новости в Миннеаполисе

"Я надеюсь, ваш коллега поправляется. У меня нет деталей конкретно этого инцидента. Но, очевидно, эти случаи все должны быть расследованы", — сказал Дюжаррик на брифинге, отвечая на вопрос о том, соответствует ли такое отношение полиции к журналистам международным демократическим стандартам и принципам свободы прессы.

"Я бы также обратил ваше внимание на то, что генеральный секретарь сказал в твиттере. <…> Процитирую: "Когда нападают на журналистов, нападению подвергается общество, ни одна демократия не может функционировать без свободы прессы, также ни одно общество не может быть справедливым без журналистов, которые расследуют преступления и говорят правду власти", — добавил Дюжаррик.