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В ООН прокомментировали инцидент с журналистом РИА Новости в Миннеаполисе
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РИА Новости

В ООН прокомментировали инцидент с журналистом РИА Новости в Миннеаполисе

20:25 01.06.2020 (обновлено: 22:05 01.06.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в Миннеаполисе
Сотрудники полиции в Миннеаполисе
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ООН, 1 июн — РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя инцидент с корреспондентом РИА Новости, пострадавшим в Миннеаполисе, заявил, что "все эти случаи должны быть расследованы".
В воскресенье, 31 мая, корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев, освещавший протесты в Миннеаполисе, подвергся нападению полиции — ему брызнули в лицо слезоточивым газом после того, как он предъявил журналистское удостоверение и представился как работник прессы. Аналогичным образом полицейские обошлись с находившейся рядом группой американского телеканала VICE.
"Я надеюсь, ваш коллега поправляется. У меня нет деталей конкретно этого инцидента. Но, очевидно, эти случаи все должны быть расследованы", — сказал Дюжаррик на брифинге, отвечая на вопрос о том, соответствует ли такое отношение полиции к журналистам международным демократическим стандартам и принципам свободы прессы.
"Я бы также обратил ваше внимание на то, что генеральный секретарь сказал в твиттере. <…> Процитирую: "Когда нападают на журналистов, нападению подвергается общество, ни одна демократия не может функционировать без свободы прессы, также ни одно общество не может быть справедливым без журналистов, которые расследуют преступления и говорят правду власти", — добавил Дюжаррик.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились кадры, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четверых полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаСтефан ДюжаррикМиннеаполисООНСШАВ мире
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