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В Нальчике произошел пожар на складе
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РИА Новости

В Нальчике произошел пожар на складе

20:18 01.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота пожарно - спасательного центра в Тамбове
Работа пожарно - спасательного центра в Тамбове
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
НАЛЬЧИК, 1 июн - РИА Новости. Пожар площадью 320 квадратных метров возник в складском помещении в Нальчике, возгорание локализовано, сообщает ГУМЧС по Кабардино-Балкарии.
"В 18.57 мск в понедельник поступило сообщение, что по улице Кабардинская в Нальчике горит складское помещение. По состоянию на 19.32 мск пожар локализован", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, площадь пожара составляет 320 квадратных метров.
"К тушению привлечены 25 человек и шесть единиц техники", - уточняет ведомство.
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