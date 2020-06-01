В Нальчике произошел пожар на складе

НАЛЬЧИК, 1 июн - РИА Новости. Пожар площадью 320 квадратных метров возник в складском помещении в Нальчике, возгорание локализовано, сообщает ГУМЧС по Кабардино-Балкарии.
"В 18.57 мск в понедельник поступило сообщение, что по улице Кабардинская в Нальчике горит складское помещение. По состоянию на 19.32 мск пожар локализован", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, площадь пожара составляет 320 квадратных метров.
"К тушению привлечены 25 человек и шесть единиц техники", - уточняет ведомство.