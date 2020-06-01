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2020-06-01T20:09
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Многодетная семья из Самарской области поблагодарила Путина за поддержку
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РИА Новости

Многодетная семья из Самарской области поблагодарила Путина за поддержку

20:09 01.06.2020
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© Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме телемоста с уполномоченным по правам ребенка Анной Кузнецовой и многодетными семьями
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме телемоста с уполномоченным по правам ребенка Анной Кузнецовой и многодетными семьями
© Алексей Никольский
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САМАРА, 1 июн - РИА Новости. Многодетная семья Землянских из Самарской области пообщалась с президентом России Владимиром Путиным и поблагодарила главу государства за меры поддержки в условиях пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба правительства региона.
В понедельник Путин провел онлайн-встречу с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", в том числе с семьей Землянских из города Сызрань Самарской области, Людмила и Иван воспитывают семь детей.
"Мы благодарны вам за такую большую награду, для нашей семьи это честь, гордость и слава. Благодарим вас за все меры соцподдержки, которые вы нам в этот период оказали, они нам крайне необходимы", - цитирует пресс-служба Людмилу Землянскую.
По ее словам, денежное поощрение, которое выплачивается к ордену, Землянские планируют потратить на ремонт в новом доме. По данным региональных властей, до недавнего времени многодетная семья жила в небольшой трехкомнатной квартире, в прошлом году губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил выделить ей средства на покупку жилья. Землянская рассказала, что благодаря поддержке главы региона семья переехала в большой дом с мансардой, теперь у каждого ребенка есть своя комната.
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"Приятно, что в Сызрани, в Самарской области с таким вниманием относятся к таким семьям, как ваша. Всего вам самого доброго, будьте здоровы!" – обратился к Землянским Путин.
С получением государственной награды Землянских поздравил губернатор, он посмотрел новый дом, пообщался с семьей. Азарову рассказали, что недавно женился один из сыновей Иван, юноша планирует отучиться на сварщика и устроить на "Тяжмаш".
"Эта профессия очень востребована, хорошие сварщики всегда нужны как на заводах, так и на стройке. "Тяжмаш" – это флагман не только Сызрани, но и всего региона. Это гордость России", - отметил Азаров.
Орден "Родительская слава" был учрежден 13 мая 2008 года, им награждают родителей и усыновителей, которые воспитывают семь и более детей. Каждой награждаемой семье выплачивается единовременно денежное поощрение 100 тысяч рублей.
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Владимир ПутинДмитрий АзаровСамарская областьСызраньОбщество
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