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2020-06-02T00:23
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Путин провел телефонный разговор с Трампом
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РИА Новости

Путин провел телефонный разговор с Трампом

20:08 01.06.2020 (обновлено: 00:23 02.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп . Архивное фото
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин созвонился со своим американским коллегой Дональдом Трампом, сообщила пресс-служба Кремля. Переговоры состоялись по инициативе Вашингтона.
В ходе беседы Путин и Трамп отметили важность активизации российско-американского диалога в области стратегической стабильности и мер доверия в военной сфере.
Также американский лидер рассказал Путину об идее пригласить Россию и ряд других стран на саммит "Большой семерки". Ранее в Белом доме заявили, что проведение мероприятия в расширенном формате с участием России, Южной Кореи, Австралии и Индии позволит обсудить "будущее Китая".
Главы государств уделили внимание нефтяному рынку и соглашению ОПЕК+. Путин и Трамп отметили, что достигнутые многосторонние договоренности оказались эффективны в восстановлении спроса на сырье и стабилизации рынка.
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
31 мая, 15:50
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Лидеры двух стран обсудили меры по борьбе с коронавирусом. Российский президент поблагодарил Трампа за поставку аппаратов искусственной вентиляции легких в страну.
Кроме того Путин поздравил американского коллегу с успешным запуском корабля Crew Dragon, состоявшимся 30 мая. Собеседники подтвердили обоюдный настрой на развитие взаимовыгодного сотрудничества в космосе.
В заключение Путин и Трамп договорились продолжить контакты на различных уровнях.
862032821
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РоссияДональд ТрампВладимир ПутинСШАВ миреПолитика
Популярные комментарии
Продолжайте продолжать!..
1 июня, 20:39
Deep Jungle
192001
А я позвонил тёще.......
1 июня, 22:27
Арсений Новиков
190111
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