Путин провел телефонный разговор с Трампом

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин созвонился со своим американским коллегой Дональдом Трампом , сообщила пресс-служба Кремля. Переговоры состоялись по инициативе Вашингтона.

В ходе беседы Путин и Трамп отметили важность активизации российско-американского диалога в области стратегической стабильности и мер доверия в военной сфере.

Австралии и Также американский лидер рассказал Путину об идее пригласить Россию и ряд других стран на саммит "Большой семерки". Ранее в Белом доме заявили, что проведение мероприятия в расширенном формате с участием России, Южной Кореи Индии позволит обсудить "будущее Китая".

Главы государств уделили внимание нефтяному рынку и соглашению ОПЕК +. Путин и Трамп отметили, что достигнутые многосторонние договоренности оказались эффективны в восстановлении спроса на сырье и стабилизации рынка.

Лидеры двух стран обсудили меры по борьбе с коронавирусом. Российский президент поблагодарил Трампа за поставку аппаратов искусственной вентиляции легких в страну.

Кроме того Путин поздравил американского коллегу с успешным запуском корабля Crew Dragon , состоявшимся 30 мая. Собеседники подтвердили обоюдный настрой на развитие взаимовыгодного сотрудничества в космосе.