Ракова рассказала, как Москва избежала "итальянского сценария" с COVID-19

ИРКУТСК, 1 июн — РИА Новости. Вице-мэр Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова рассказала, как столице удалось избежать развития ситуации с коронавирусом по самому плохому сценарию.

"В начале марта нам самым страшным казался итальянский сценарий. <…> Самым худшим считалось десять-двадцать тысяч госпитализированных в сутки — по аналогии с Европой. Мы максимум могли достичь госпитализации чуть более двух тысяч человек в сутки", — рассказала она в эфире Первого канала .

По словам Раковой, главным вопросом было своевременное создание достаточного количества специализированных мест для больных COVID-19.

За полтора месяца до пика госпитализации в столице перестроили амбулаторную и стационарную сети, создали пять резервных госпиталей общей вместимостью около десяти тысяч коек, из которых 600 — реанимационные.

Вице-мэр подчеркнула, что с начала пандемии реанимационный фонд ни разу не задействовали более чем на две трети.

"Думаю, что у нас на пике было около 20 тысяч людей, которые находились в больнице. И ни разу у нас не было дефицита коечных мест", — добавила она.

При этом говорить, что эпидемия коронавируса ушла из Москвы, рано, отметила Ракова.

"Мы немножечко снизили накал, но в любом случае 800, 700 госпитализированных в день — это много, и надо качественно обеспечить лечение этих больных", — заключила вице-мэр.

В России за время пандемии коронавирус диагностировали у 414 878 человек, умерли 4855 пациента, выздоровели 175 877.

В Москве COVID-19 выявили у 183 088 граждан, 2553 скончались от заболевания, 82 239 поправились.