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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T22:39
https://ria.ru/20200601/1572314764.html
Ракова рассказала, как Москва избежала "итальянского сценария" с COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571313440_0:36:3000:1724_1036x0_80_0_0_94fafa196ff24e587f394d35baf3bcf7.jpg
РИА Новости

Ракова рассказала, как Москва избежала "итальянского сценария" с COVID-19

20:06 01.06.2020 (обновлено: 22:39 01.06.2020)
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© АГН "Москва" / Сергей КиселевЗаместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
ИРКУТСК, 1 июн — РИА Новости. Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова рассказала, как столице удалось избежать развития ситуации с коронавирусом по самому плохому сценарию.

"В начале марта нам самым страшным казался итальянский сценарий. <…> Самым худшим считалось десять-двадцать тысяч госпитализированных в сутки — по аналогии с Европой. Мы максимум могли достичь госпитализации чуть более двух тысяч человек в сутки", — рассказала она в эфире Первого канала.

По словам Раковой, главным вопросом было своевременное создание достаточного количества специализированных мест для больных COVID-19.
За полтора месяца до пика госпитализации в столице перестроили амбулаторную и стационарную сети, создали пять резервных госпиталей общей вместимостью около десяти тысяч коек, из которых 600 — реанимационные.
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Вице-мэр подчеркнула, что с начала пандемии реанимационный фонд ни разу не задействовали более чем на две трети.
"Думаю, что у нас на пике было около 20 тысяч людей, которые находились в больнице. И ни разу у нас не было дефицита коечных мест", — добавила она.
При этом говорить, что эпидемия коронавируса ушла из Москвы, рано, отметила Ракова.
"Мы немножечко снизили накал, но в любом случае 800, 700 госпитализированных в день — это много, и надо качественно обеспечить лечение этих больных", — заключила вице-мэр.
В России за время пандемии коронавирус диагностировали у 414 878 человек, умерли 4855 пациента, выздоровели 175 877.
В Москве COVID-19 выявили у 183 088 граждан, 2553 скончались от заболевания, 82 239 поправились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыАнастасия РаковаМоскваИталияОбщество
Популярные комментарии
Хватить хвалиться! Сегодня в Италии прирост - сто заболевших, в России - девять тысяч. Цыплят по осени считают, равно как и погибших от пандемии.
1 июня, 20:47
Руслан Тлеуж
59112117
Просто молодцы, отлично сработали. С новейшей "Коммунаркой", сданной в аккурат в Декабре 2019, - просто то ли что-то знали, то ли "совпадение") Ну, и вояки да строители, конечно, неоценимо помогли - новые госпиталя как на дрожжах выросли. Так держать!
1 июня, 20:56
Б2Борисыч 2019
223120116
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