Ракова считает преждевренным говорить об уходе коронавируса в Москве

ИРКУТСК, 1 июн - РИА Новости. Говорить, что эпидемия коронавируса в Москве ушла, еще рано, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Я считаю, что вообще рано говорить, что эпидемия ушла. Мы немножечко снизили накал, но в любом случае 800, 700 госпитализированных в день - это много, и надо качественно обеспечить лечение этих больных", - сказала Ракова в эфире программы "Док-ток" на Первом канале.
"Рано еще говорить, что все хорошо. Будем дальше стараться справляться с эпидемией максимально эффективно", - добавила она.
Ракова отметила, что работу системы здравоохранения и вообще всей системы городского хозяйства еще предстоит проанализировать.
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