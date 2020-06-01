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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T19:58
https://ria.ru/20200601/1572314483.html
Ракова считает преждевренным говорить об уходе коронавируса в Москве
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571313446_0:156:3000:1844_1036x0_80_0_0_e82b4883a85c8fb233cb48be85316153.jpg
РИА Новости

Ракова считает преждевренным говорить об уходе коронавируса в Москве

19:58 01.06.2020
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© АГН "Москва" / Сергей КиселевЗаместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
ИРКУТСК, 1 июн - РИА Новости. Говорить, что эпидемия коронавируса в Москве ушла, еще рано, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Я считаю, что вообще рано говорить, что эпидемия ушла. Мы немножечко снизили накал, но в любом случае 800, 700 госпитализированных в день - это много, и надо качественно обеспечить лечение этих больных", - сказала Ракова в эфире программы "Док-ток" на Первом канале.
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"Рано еще говорить, что все хорошо. Будем дальше стараться справляться с эпидемией максимально эффективно", - добавила она.
Ракова отметила, что работу системы здравоохранения и вообще всей системы городского хозяйства еще предстоит проанализировать.
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