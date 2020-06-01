Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T19:55
https://ria.ru/20200601/1572314422.html
Ракова рассказала о заполненности московских больниц на пике коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571313442_155:717:2521:2048_1036x0_80_0_0_9b4722d66048d2cb5d3e0cf1dd9b5e0b.jpg
РИА Новости

Ракова рассказала о заполненности московских больниц на пике коронавируса

19:55 01.06.2020
963
© АГН "Москва" / Сергей КиселевЗаместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
ИРКУТСК, 1 июн - РИА Новости. На пике пандемии коронавируса в московских больницах одновременно находилось около 20 тысяч человек, однако ни одному московскому врачу не пришлось делать выбор, кого лечить, а кого оставить без надлежащей помощи, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По словам Раковой, с момента появления первого больного до пика заболеваемости у московских властей было ровно полтора месяца, поэтому удалось максимально перестроить стационарную сеть и настроить на работу с коронавирусными больными амбулаторную сеть.
"Мы имели возможность быстро перепрофилировать коечный фонд - и городской, и федеральный - так, что у нас ни разу не было ситуаций, при которых у нас бы не хватало койки какому-то из нуждающихся больных", - сказала Ракова в эфире программы "Док-ток" на Первом канале.
"Ни одному московскому врачу не пришлось делать выбор, кому давать шанс жить, а кого оставлять без надлежащей медицинской помощи. Ни разу у нас реанимационный коечный фонд не был задействован больше, чем на две трети. Я думаю, что на пике у нас было около 20 тысяч людей, которые находились в больнице. И все справились, все смогли", - добавила она.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Дезинфекция Казанского вокзала в Москве
Вчера, 05:10
Меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве
11430214
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнастасия РаковаМоскваОбщество
Рекомендуем
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Ракова считает преждевренным говорить об уходе коронавируса в Москве
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Ракова рассказала, как Москва избежала "итальянского сценария" с COVID-19
Защитная маска
Назван новый способ остановить распространение коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин прокомментировал решение о проведении голосования по Конституции
Полиция
Полиция задержала подозреваемого в убийстве девочки в Красноярском крае
Протестующие в Миннеаполисе
СМИ: Трамп в резкой форме обратился к губернаторам из-за протестов
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
В Британии зафиксировали наименьшее с марта число жертв COVID-19
Сотрудник лаборатории держит контейнеры с биоматериалом
ВОЗ: в Центральной и Южной Америке пандемия COVID-19 еще не достигла пика
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского держит контейнеры с биоматериалом
В Удмуртии закрыли парки и зоопарк из-за роста заболеваемости COVID-19
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Попова рассказала о влиянии отмены ограничений на ситуацию с COVID-19
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на внеочередном заседании Совета Федерации РФ
Матвиенко назвала дату голосования по поправкам выверенной
Похороны умерших от коронавируса в США
Власти штата Нью-Йорк заявили о снижении числа жертв COVID-19
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Путин: за 30 дней можно сделать шаги для борьбы с коронавирусом
Нефтяной станок-качалка компании Татнефть
Цена нефти Urals в мае выросла на 70%
Богдан Вечирко
Стали известны подробности о въехавшем в толпу в Миннеаполисе украинце
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:58Роспотребнадзор рассказал, как мошенники используют пандемию COVID-19
03:55В Китае за сутки выявили пять случаев COVID-19
03:53В Мексике за сутки 237 человек умерли от коронавируса
03:50Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5
03:46На Манхэттене мародеры бьют витрины и грабят магазины
03:44"Росатом" изобрел новый метод борьбы с коронавирусом
03:43Норвежцы под полом нашли артефакты времен викингов
03:22В России на этой неделе ожидаются крупные пожары в четырех округах
03:19Эксперт рассказала, какие приложения в смартфоне могут быть небезопасными
03:18На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом
03:14Три спутника для исследования Арктики начнут производить с 2021 года
03:11Сбербанк рассказал о популярных схемах мошенничества при онлайн-покупках
03:06Мантуров рассчитывает, что интернет-продажи алкоголя разрешат в 2020 году
03:03К Земле летит потенциально опасный астероид
03:01Трамп назвал охватившие страну беспорядки терроризмом
02:58Протестующие остаются на улицах Вашингтона, несмотря на комендантский час
02:56Ученые объяснили происхождение пирамид в Мексике
02:46Аргентина вновь продлила срок переговоров по долгу
02:43Директор "Южмаша" пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
02:39В России за сутки потушили 35 лесных пожаров
Лента новостейМолния