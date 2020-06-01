Ракова рассказала о заполненности московских больниц на пике коронавируса

ИРКУТСК, 1 июн - РИА Новости. На пике пандемии коронавируса в московских больницах одновременно находилось около 20 тысяч человек, однако ни одному московскому врачу не пришлось делать выбор, кого лечить, а кого оставить без надлежащей помощи, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По словам Раковой, с момента появления первого больного до пика заболеваемости у московских властей было ровно полтора месяца, поэтому удалось максимально перестроить стационарную сеть и настроить на работу с коронавирусными больными амбулаторную сеть.
"Мы имели возможность быстро перепрофилировать коечный фонд - и городской, и федеральный - так, что у нас ни разу не было ситуаций, при которых у нас бы не хватало койки какому-то из нуждающихся больных", - сказала Ракова в эфире программы "Док-ток" на Первом канале.
"Ни одному московскому врачу не пришлось делать выбор, кому давать шанс жить, а кого оставлять без надлежащей медицинской помощи. Ни разу у нас реанимационный коечный фонд не был задействован больше, чем на две трети. Я думаю, что на пике у нас было около 20 тысяч людей, которые находились в больнице. И все справились, все смогли", - добавила она.
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